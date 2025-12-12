Ace Combat 8: Wings of Theve va encore nous envoyer en l'air, premières infos

Lors de la cérémonie des Game Awards 2025, nous avons eu pas mal de bonnes surprises. De nouveaux ont été annoncés, bien évidemment. Bandai Namco a profité de l'évènement pour dévoiler le nouvel opus d'une franchise avec des avions de chasse. Oui, Ace Combat 8 a été présenté aux Game Awards 2025, voici la première bande-annonce :

Voici tout ce qu'il faut savoir sur Ace Combat 8: Wings of Theve :

ACE COMBAT 8 : de l'action aérienne à couper le souffle !



Incarnez un pilote d'élite et prenez votre envol dans des cieux magnifiques. Participez à des combats aériens survoltés, anéantissez vos adversaires et accomplissez des missions palpitantes pour gagner vos galons.

Des combats aériens criants de réalisme. Découvrez une campagne aux effets visuels saisissants, avec des formations nuageuses illustrant à la perfection la majesté du ciel. Ressentez toute l'intensité d'affrontements survoltés et exploitez des armes dévastatrices pour imposer votre supériorité. Une aventure spectaculaire, du cockpit au tarmac.



Alors que le ciel est plongé dans le chaos, suivez l'histoire de votre pilote dans de magnifiques séquences en vue subjective. Ressentez la pression des ordres, le poids des décisions et l'intensité des liens tissés lors des batailles. Entre les missions, apprenez à mieux connaître votre escadrille, faites face à l'adversité et montrez que vous êtes digne du titre d'as.

Quand sortira Ace Combat 8 ?





Ace Combat 8: Wings of Theve sortira en 2026 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.