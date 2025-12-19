Intergalactic: The Heretic Prophet, une période de sortie lointaine et déjà beaucoup de crunch chez Naughty Dog

Une période de sortie lointaine





Cela fait déjà un an que Naughty Dog dévoilait Intergalactic: The Heretic Prophet aux Game Awards, un one more thing qui aura bien fait réagir et pas forcément en bien, que ce soit par la présence de marques un peu trop appuyées dans sa première bande-annonce ou encore l'apparence de son héroïne Jordan A. Mun campée par Tati Gabrielle. Cette dernière n'est d'ailleurs pas étrangère au studio, ayant joué dans le film Uncharted de 2022, puis dans la saison 2 de The Last of Us. Depuis, outre des déclarations nous apprenant par exemple que le studio a également commencé le développement d'un autre projet, il n'y a rien eu à se mettre sous la dent.

Et pour cause, Jason Schreier déclarait en mars dernier qu'Intergalactic: The Heretic Prophet ne sortirait pas en 2026. Sachant que Sony Interactive Entertainment compte sortir Marathon (Bungie), Saros (Housemarque) et Marvel's Wolverine (Insomniac Games) l'an prochain, cela ne choquera personne. Le journaliste est revenu à la charge ce jeudi, déclarant que selon ses sources, ce nouveau titre de Naughty Dog devrait paraître mi-2027. Rien de bien surprenant au final et ce n'est d'ailleurs pas ça le plus important dans ses déclarations...

Un crunch déjà présent





Dans son article pour Bloomberg, il explique que les employés de Naughty Dog auraient été obligés d'effectuer des heures supplémentaires pendant sept semaines (entre la fin octobre et ces derniers jours), et ce afin de terminer une démo d'Intergalactic: The Heretic Prophet qui devrait être présentée prochainement à SIE. Cela représenterait au minimum huit heures de plus par semaine pour chaque personne, qui devaient les inscrire dans un tableur interne. Toutefois, il aurait été demandé à ce que cela ne dépasse pas 60 heures par semaine. Encore heureux !

Autre exigence qui a été demandée, le retour à une présence dans les locaux cinq jours par semaine contre trois auparavant, posant évidemment des problèmes d'organisation pour les employés ayant des enfants et animaux, qui ont dû s'arranger. Ce ne serait pas avant fin janvier qu'un retour « à la normale » serait prévu, un planning détaillé devant être donné au retour des congés pour les fêtes.

Ce crunch viserait à revenir dans les rails suite à plusieurs échéances ayant été ratées par le studio. En 2020, Naughty Dog avait lourdement été pointé du doigt pour cette culture d'entreprise et avait apparemment mis en place dès 2021 une nouvelle équipe de producteurs notamment chargés d'alléger les surcharges de travail. Sauf que plusieurs d'entre eux auraient depuis quitté le studio.

Devant une telle situation pour une simple démo interne, désormais terminée, certains développeurs craindraient que la situation empire à un stade plus avancé du cycle de développement. Espérons pour eux que ce ne soit pas le cas.

En attendant patiemment Intergalactic: The Heretic Prophet, sachez que vous pouvez actuellement acheter The Last of Us: Part I à 27,99 € et TLoU: Part II Remastered à 36,99 € chez Gamesplanet sur PC.