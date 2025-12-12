GANG OF DRAGON : le nouveau jeu de Toshihiro Nagoshi (Yakuza) fait tout Like a Dragon

De la concurrence pour RGSS





Cette nuit, durant la cérémonie des Game Awards, nous avons enfin pu découvrir sur quoi travaille Toshihiro Nagoshi depuis qu'il a quitté Ryu Ga Gotoku Studio et SEGA pour rejoindre NetEase en 2021 où il a créé sa propre société, Nagoshi Studio. Oui, le créateur semble aimer la simplicité lors des choix de noms et reste d'ailleurs dans une certaine zone de confort pour son premier projet, qui se nomme GANG OF DRAGON. Toute ressemblance avec Like a Dragon (Yakuza) n'est clairement pas fortuite, allant jusqu'à conclure la première bande-annonce par un plan sur le panneau à l'entrée de Kabukichō, que les fans des aventures de Kazuma Kiryū à Kamurochō connaissent bien.

Premiers détails de GANG OF DRAGON





Ce jeu d'action-aventure prenant place dans le quartier japonais de Shinjuku nous fera incarner Shin Ji-seong, un protagoniste ayant les traits et la voix de Ma Dong-seok, récemment aperçu dans Death Stranding 2: On the Beach et qui a déjà été recruté par Hideo Kojima pour Physint. Tout ce qui fait le sel de l'univers criminel asiatique dans le monde de la fiction sera à nouveau présent.

Pour le moment, seule une version PC est assurée, dont vous trouverez ci-dessous des visuels et la description provenant de Steam :

Un jeu d'action-aventure se déroulant à Kabukichō, le quartier emblématique de la vie nocturne de Shinjuku, à Tokyo. Shin Ji-seong, interprété par le célèbre acteur asiatique Ma Dong-seok, est un membre important d'un syndicat du crime coréen basé à Kabukichō. En explorant les rues de Shinjuku, Shin se retrouve mêlé aux conflits du milieu et tisse des liens humains intenses qui le poussent à s'interroger au sens de sa propre vie. Les combats se déroulent à la troisième personne et mettent en avant la force physique impressionnante de Shin. Affrontez vos ennemis grâce à des frappes brutales au corps à corps, des attaques précises à l'arme blanche, des fusillades et des courses-poursuites explosives à travers la ville. Tracez votre propre destin dans une histoire où violence et liens humains s'entremêlent.

