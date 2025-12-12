The Free Shepherd : un adorable jeu avec un border collie annoncé en vidéo

Annoncé lors du preshow des Game Awards 2025, Ben Throop, directeur créatif de Frame Interactive, est ravi de présenter The Free Shepherd, une aventure immersive où un border collie fidèle part seul à la rescousse de troupeaux de moutons égarés dans un monde aussi beau que mystérieux.

Présentation de The Free Shepherd





The Free Shepherd explore la beauté et la puissance de la nature, mêlant exploration cinématographique, narration intimiste et touches de fantastique. Se déroulant dans des paysages grandioses inspirés de voyages en Islande, les joueurs pourront se laisser guider par leurs instincts canins tout en perçant les mystères de l'île, des portails qui la composent et du fléau qui menace tous ses habitants. La violoncelliste Zoë Keating, originaire du Vermont, composera la musique du jeu.

The Free Shepherd est une aventure atmosphérique en solo, qui vous invite à vous glisser dans la peau d'un chien de berger fidèle et plein d'énergie. Filez à toute vitesse et gambadez en toute liberté dans un monde somptueux, mais troublé. Guidez un troupeau de moutons égarés jusqu'à un refuge secret. Découvrez une mystérieuse calamité que vous seul pouvez encore arrêter.

Quand sortira The Free Shepherd ?





Il va falloir être patient avant d'incarner cet adorable toutou, The Free Shepherd sortira en 2027 sur PC et PlayStation 5. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Cdiscount.