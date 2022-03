Hitman Sniper: The Shadows, le jeu free-to-play sans 47 débarque en vidéo

Même si Square Enix s'est séparé d'IO Interactive et de la licence Hitman, il a quand même conservé les droits pour développer des jeux Hitman Sniper, des expériences plus légères sur mobiles et gratuites. Et justement, Square Enix Montréal lance cette semaine Hitman Sniper: The Shadows, qui avait été présenté à l'E3 2021.

L'Agent 47 n'est pas présent, le jeu prend place après la disparition du célèbre assassin chauve et permet d'incarner des tireurs d'élite voulant bâtir une réputation au sein de l'ICA. Six tueurs à gages sont disponibles, avec une histoire, un style de gameplay, une personnalité et des compétences uniques, qui seront plongés dans des environnements inédits, qu'il faudra analyser via des postes d'observation et un cycle jour/nuit pour accomplir au mieux les contrats. Deux modes de jeu sont présents, avec une campagne solo et du PvP en ligne. Simon Doongoor, producteur senior de Hitman Sniper: The Shadows chez Square Enix Montréal, commente :

Notre ambition première était de proposer une expérience mobile fidèle à l’esprit de Hitman Sniper qui offrirait des visuels et une jouabilité de qualité exceptionnelle. Nous voulions que ce jeu marque le début d’une nouvelle aventure, plutôt que d’être une simple suite. Cette vision nous a donné la liberté d’emprunter une tout autre direction, notamment en introduisant l’escouade The Shadows, et nous a permis de concevoir une expérience de jeu beaucoup plus complexe.

Audran Guerad, artiste en chef du jeu, rajoute :

Puisque nous sommes tous de grands fans de la franchise, nous tenions à traduire son univers clandestin en une expérience de jeu engageante et exceptionnelle. La direction artistique cinématographique et le niveau impressionnant de détails de nos cartes offrent aux joueurs une expérience hautement immersive. Avec cette nouvelle production, nous aspirons à devenir la référence visuelle dans la catégorie des jeux de tir.

Hitman Sniper: The Shadows est disponible dès maintenant sur iOS (App Store) et Android (Google Play Store), partout dans le monde... sauf en Belgique, aux Pays-Bas, en Chine, en Corée du Sud et au Japon. Vous pouvez également retrouver Hitman III à 49,99 € sur Amazon.