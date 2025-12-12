Total War: WARHAMMER 40,000 annoncé avec une grande première pour la franchise

Pour marquer la fin des célébrations du 25e anniversaire de Total War, SEGA et The Creative Assembly Limited sont heureux d’annoncer Total War: WARHAMMER 40,000. S’inscrivant dans le cadre iconique de science-fantasy créé par Games Workshop, le jeu ouvre un nouveau chapitre révolutionnaire dans la franchise bien connue des jeux de stratégie.

La bande-annonce du jeu a été présentée aux Game Awards par le célèbre acteur David Harbour (Stranger Things, Marvel Cinematic Universe), fan invétéré de la licence Warhammer 40,000 et qui incarnera un personnage mystérieux qui sera bientôt révélé. Cette vidéo présente un cadre aussi sombre que spectaculaire, où les vastes armées de l’Humanité combattent pour leur empire en ruine dans une galaxie ravagée par une guerre sans fin.

Vivez la guerre totale au 41 millénaire





Total War s’inscrit pour la toute première fois dans le futur lointain de Warhammer 40,000, qui dépeint une galaxie ravagée par d’innombrables conflits, pour la sublimer de son mélange emblématique de stratégie et de batailles théâtrales. Vous évoluerez dans un bac à sable galactique pour écraser toute concurrence. Dominez les planètes et pliez la galaxie à votre volonté dans une ère de conquêtes et de conflits sans fin.

Le jeu a pour ambition de devenir l’expérience ultime de la stratégie pour l’univers de Warhammer 40,000, qui deviendra au fil du temps un champ de bataille galactique tentaculaire peuplé de héros légendaires, de machines de guerre diaboliques et de mondes particulièrement détaillés.

Caractéristiques principales

Commandez quatre factions iconiques : menez vos campagnes à travers toute la galaxie avec les Space Marines, l’Astra Militarum, les Orks ou les Aeldari, possédant chacun des campagnes et un style de jeu uniques. Vos choix façonneront chaque instant de la guerre, que vous favorisiez la précision tactique, la force brute, l’agression barbare ou la finesse psychique.

: menez vos campagnes à travers toute la galaxie avec les Space Marines, l’Astra Militarum, les Orks ou les Aeldari, possédant chacun des campagnes et un style de jeu uniques. Vos choix façonneront chaque instant de la guerre, que vous favorisiez la précision tactique, la force brute, l’agression barbare ou la finesse psychique. Faites la guerre à l’échelle de la galaxie : partez en croisade dans un bac à sable interstellaire pour prendre possession de planètes et gérer des flottes entières tout en assurant une économie stable, pour une domination totale. Conquérez des mondes entiers, bombardez l’ennemi depuis l’orbite et commandez vos troupes en temps réel dans des batailles cinématographiques. Et si par malheur vous vous retrouvez dos au mur, déchaînez la puissance de vos armes apocalyptiques pour éradiquer des planètes entières !

: partez en croisade dans un bac à sable interstellaire pour prendre possession de planètes et gérer des flottes entières tout en assurant une économie stable, pour une domination totale. Conquérez des mondes entiers, bombardez l’ennemi depuis l’orbite et commandez vos troupes en temps réel dans des batailles cinématographiques. Et si par malheur vous vous retrouvez dos au mur, déchaînez la puissance de vos armes apocalyptiques pour éradiquer des planètes entières ! Prenez part à des conflits dévastateurs : commandez vos armées dans des batailles tactiques brutales sur des mondes déchirés par la guerre, aux terrains destructibles et aux biomes variés. Déployez unités d’élite et autres machines de guerre ravageuses et comptez sur des capacités stratégiques surpuissantes pour transformer le champ de bataille.

: commandez vos armées dans des batailles tactiques brutales sur des mondes déchirés par la guerre, aux terrains destructibles et aux biomes variés. Déployez unités d’élite et autres machines de guerre ravageuses et comptez sur des capacités stratégiques surpuissantes pour transformer le champ de bataille. Personnalisez votre machine de guerre : pour la première fois dans la franchise Total War, vous créerez une armée qui vous ressemble. Choisissez plusieurs éléments comme le nom ou les couleurs de vos unités, jusqu’à l’iconographie et l’équipement de guerre futuriste. Définissez leurs caractéristiques, affinez vos tactiques et abattez un courroux dont vous seul aurez le secret sur la galaxie tout entière.

Ces éléments ne sont qu’une mise en bouche de ce que nous avons en réserve, et nous en dévoilerons de plus en plus à mesure que la campagne markering progresse. Attila Mohácsi, directeur du jeu, déclare :

L’univers de science-fantasy de WARHAMMER 40,000 est sans nul autre pareil. Son échelle vertigineuse, ses factions emblématiques et ses combats acharnés s’inscrivent parfaitement dans la lignée de la franchise Total War. Cela fait déjà 15 ans que nous travaillons avec Games Workshop, et nous poursuivons aujourd’hui notre partenariat pour proposer l’expérience stratégique ultime de Warhammer 40,000, à l’instar des autres jeux Total War: Warhammer.

Le premier Total War sur consoles





Total War: WARHAMMER 40,000 sortira sur PC, mais marquera également les débuts de la franchise sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Aucune date de sortie n'été dévoilée pour le moment. Vous pouvez retrouver Total War: WARHAMMER III à 53,99 € sur Gamesplanet.