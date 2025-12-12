Path of Exile 2 s'offre un week-end gratuit pour tester le Druide

La mise à jour Path of Exile 2: The Last of the Druids arrive ce week-end et introduit une nouvelle classe métamorphe impitoyable, une ligue de fabrication de donjons entièrement personnalisable, ainsi qu’un nouveau boss Pinnacle de fin de jeu. Jouez gratuitement à la campagne du 12 décembre, 20h00, au 15 décembre, 20h00, sur PC, Steam, PlayStation, Xbox et Epic Games Store. Les joueurs pourront également obtenir des Twitch Drops au lancement !

Métamorphosez-vous, incarnez la puissance





Le Druide arrive avec trois formes létales et des Talismans canalisant la puissance du Draiocht pour se transformer en :

Loup : gelez vos ennemis et menez une meute redoutable.

: gelez vos ennemis et menez une meute redoutable. Ours : accumulez de la Rage et ravagez tout sur votre chemin.

: accumulez de la Rage et ravagez tout sur votre chemin. Wyverne : prenez votre envol et déchaînez foudre, feu et frappes aériennes.

Sous forme humaine, maniez des tempêtes dévastatrices, des volcans en éruption et des racines entravantes, soutenu par la nouvelle compétence, le Totem incantateur.

Choisissez entre deux ascendances du Druide :

Le Shaman consume la Rage pour amplifier la destruction élémentaire, exploite les anciennes Runes et Idoles pour une personnalisation avancée, et déclenche des tempêtes multi-élémentaires via Bringer of the Apocalypse (Porteur de l’Apocalypse).

L’Oracle utilise le pouvoir de la Prescience pour anticiper les actions ennemies, amplifiant les dégâts des compétences ; fusionne présent et futur grâce à Moment of Vulnerability ; et accède à plus de 130 nouveaux passifs, dont des capacités uniques telles que Self-Sacrificing et Corruption Endures.

Optimisation du gameplay & rééquilibrages





Plus de 30 nouvelles Gemmes de soutien, dont plusieurs Gemmes de soutien de lignage, introduisent une forte diversité de builds, accompagnées de 11 nouveaux objets uniques et de nombreux ajustements d’équilibrage.

Réécrivez le passé – Ligue Fate of the Vaal





Construisez des temples pour affronter l’héritage sombre des Vaals, soumettez l’Architecte Royal et confrontez la Reine Atziri, le nouveau boss Pinnacle.

Les joueurs peuvent personnaliser la disposition du temple, débloquer plus d’une douzaine de types de salles uniques et accéder à de nouveaux mécanismes d’artisanat Vaal :

Juatalotli’s Triumph : altère des objets uniques Vaals corrompus.

: altère des objets uniques Vaals corrompus. Precursor Machine : corrompt des Tablettes via une énergie ancienne.

: corrompt des Tablettes via une énergie ancienne. Jiquani’s Triumph : distord des Soul Cores.

: distord des Soul Cores. Kishara’s Acquisition : tente d’extraire des objets sertissables depuis l’équipement.

Vaincre Atziri permet d’obtenir Atziri’s Rule, un bâton conférant des niveaux supplémentaires à toutes les gemmes corrompues, permettant d’échanger de la vie contre davantage de dégâts et créant des Mirrors of Refraction qui enchaînent les projectiles en novas dévastatrices.

Plongez dans les Abysses





Les mécanismes Abyssaux deviennent permanents, avec des passifs d’Atlas, des Tablettes améliorées et la suppression de l’artisanat Abyssal ainsi que de l’Instillation sur les Waystones pour réduire les frictions. Les Tablettes deviennent plus puissantes et peuvent désormais être améliorées en objets Rares après avoir vaincu l’Arbiter of Ash.

Récompenses exclusives





Accomplissez les tâches suivantes via les Twitch Drops et la quête Discord pour obtenir les récompenses ci-dessous à partir du 12 décembre :

Twitch Drops :

Semaine 1 – Blood Moon Wolf Pack Skill Effect + Mask of the Vaal : Trois heures de visionnage cumulé de n’importe quelle chaîne dans la catégorie Path of Exile 2 du 12 au 19 décembre (PST, heure du Pacifique).

: Trois heures de visionnage cumulé de n’importe quelle chaîne dans la catégorie Path of Exile 2 du 12 au 19 décembre (PST, heure du Pacifique). Semaine 2 – Atziri's Royal Cache Stash Skin : Trois heures de visionnage cumulé du au 19 décembre (PST, heure du Pacifique).

: Trois heures de visionnage cumulé du au 19 décembre (PST, heure du Pacifique). Support a Streamer – The Red Queen’s Portal : Achetez ou offrez deux abonnements Twitch (toute catégorie) du 12 décembre, 20h00, au 27 décembre, 13h59 (CET).

La quête Discord consiste à jouer à Path of Exile 2 pendant 15 minutes pour obtenir un avatar Discord spécial du 12 décembre, 20h00 (CET), au 20 décembre, 01h00 (CET).

