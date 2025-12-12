Forest 3 : un nouvel opus bien différent teasé aux Game Awards

Endnight Games avait rencontré un joli succès avec The Forest, un jeu de survie sur une île déserte peuplée d'étranges et grotesques créatures. Une suite a vu le jour en 2023, Sons of the Forest, reprenant les mêmes mécaniques et un environnement similaire. Mais, lors des Game Awards 2025, nous avons découvert un troisième opus qui promet déjà d'être bien différent.

Forest 3 dévoilé avec un teaser





La première bande-annonce de Forest 3 est à découvrir ci-dessus et il est clair qu'Endnight Games souhaite proposer un épisode de rupture. Dans un futur visiblement assez lointain, notre personnage s'écrase sur une planète extraterrestre, bien loin de la Terre. Si l'ambiance horrifique rappelle évidemment les précédents jeux The Forest, le titre intrigue également les fans de Subnautica, tant l'eau est omniprésente ici. Les informations sont maigres, mais nous pouvons déjà admirer le bras mécanique attaché au dos du joueur, un outil bien pratique.

Quand sortira Forest 3 ?





Notons que la bande-annonce a uniquement été diffusée aux Game Awards 2025. Endnight Games ne l'a pas partagée sur sa chaîne YouTube et n'a rien commenté sur les réseaux sociaux. Nous ne savons pas grand-chose d'autre de Forest 3 : aucune date de sortie, ni de plateformes, n'ont été dévoilées.

Vous pouvez trouver des PC gaming chez Leclerc.