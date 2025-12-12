Stupid Never Dies : un nouvel Action RPG dévoilé par un ancien de chez Capcom

Nous n'avions plus de nouvelles d'Hiroyuki Kobayashi depuis quelques années. Chez Capcom, le programmeur et producteur japonais a œuvré sur des jeux cultes comme Resident Evil, Dino Crisis, Killer7, Devil May Cry ou encore Dragon's Dogma. Hiroyuki Kobayashi a fondé GPTRACK50, une filiale de NetEase, et il a dévoilé son prochain jeu lors des Game Awards 2025.

Premier trailer pour Stupid Never Dies





C'est sur fond de musique Punk Rock des années 2000 que GPTRACK50 a dévoilé Stupid Never Dies, un jeu de rôle et d'action. Les joueurs incarneront Davy, un zombie qui va explorer un donjon peuplé de monstres pour sauver Julia, une humaine qu'il convoite.

Présentation de Stupid Never Dies





Dans un donjon peuplé de monstres, incarnez Davy, un zombie timide au bas de l'échelle sociale. Battez vos ennemis, montez de niveau et récupérez des objets étranges pour sauver Julia, une humaine congelée. Volez les compétences des ennemis, personnalisez votre dépouille avec des améliorations bizarres et lancez-vous dans des combats frénétiques et innovants. Développé par GPTRACK50, un nouveau studio formé par des vétérans des jeux d'action, Stupid Never Dies offre une expérience d'action-RPG 3D en solo unique en son genre.

Quand sortira Stupid Never Dies ?





Stupid Never Dies n'a pas encore de date de sortie précise. Le jeu sera disponible en 2026 sur PC et PlayStation 5.