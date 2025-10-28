Loulan : The Cursed Sand, du gameplay pour l'action-RPG chinois

Sony continue d'investir dans les jeux vidéo chinois avec son programme China Hero Project de PlayStation. Cette semaine, c'est Loulan : The Cursed Sand qui refait parler de lui. Annoncé l'an dernier, le jeu de rôle et d'action développé par ChillyRoom s'est offert une première bande-annonce de gameplay.

Voici une présentation de Loulan : The Cursed Sand :

Loulan : The Cursed Sand est un jeu d’Action-RPG situé dans l’univers mystique de l’ancienne Route de la Soie, au cœur des régions de l'Ouest de la Chine. Il raconte l’histoire tragique et poignante d’un garde royal exilé, qui retourne dans le royaume perdu de Loulan pour retrouver la princesse qu’il aime, au milieu du tumulte d’une époque de guerre et de chaos. Vous incarnez le Guerrier Squelette « Sable Maudit », explorant un monde dangereux vu du dessus. Utilisez le pouvoir du sable pour résoudre des énigmes, affronter de puissants ennemis dans des combats rapprochés réalistes, et lutter contre le destin maudit qui vous hante. Caractéristiques du jeu



Guerrier maudit à double forme Alternez librement entre la forme osseuse et la forme sableuse du « Sable Maudit » pour découvrir deux styles de jeu et d’interaction totalement différents. Combats réalistes en mêlée contre de multiples ennemis Vivez des affrontements dynamiques où la topographie, la composition des ennemis et les mécaniques de combat s’entremêlent dans une expérience tactique et immersive. Pouvoirs du sable variés et fascinants Maîtrisez diverses capacités liées au sable pour explorer, résoudre des énigmes et adopter différents styles de combat. Ennemis d’élite et combats de boss intenses Affrontez des adversaires colossaux dans des duels périlleux à un contre un. Un monde de fantasy inspiré de l’ancien Ouest chinois Explorez un univers mystérieux inspiré du légendaire royaume de Loulan, et découvrez des niveaux au style et à l’ambiance uniques.

Loulan : The Cursed Sand n'a pas encore de date de sortie, mais il est attendu sur PlayStation 5 et PC.