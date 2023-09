Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy vide son sac en dévoilant sa date de sortie et son contenu qui fait plaisir

Pour ne pas changer, Capcom s'en est globalement tenu à son programme lors de sa présentation en ligne pour le Tokyo Game Show 2023 et a donc comme prévu donné des nouvelles de la compilation Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy, qui avait été annoncée en juin dernier. Si nous savions que les jeux Apollo Justice: Ace Attorney, Phoenix Wright: Ace Attorney - Dual Destinies et Phoenix Wright: Ace Attorney - Spirit of Justice feraient leur retour en début d'année prochaine, nous sommes désormais sur la date, le contenu et les fonctionnalités de cette collection, qui devraient plaire aux joueurs.

Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy sera donc lancé le 25 janvier 2024 sur PS4, Xbox One, Switch et PC (Steam, Windows), avec un doublage en français aussi bien à l'écrit qu'à l'oral, que nous pouvons entendre dans la nouvelle bande-annonce qui a été diffusée. Le japonais, l'anglais, l'allemand, le coréen et le chinois (traditionnel et simplifié) seront également présents. Espérons que nous puissions indépendemment sélectionner l'audio des textes.

La vidéo introduit les principaux personnages de ces trois aventures juridiques, qu'ils soient alliés ou antagonistes, à savoir Apollo Justice, ce bon vieux Phoenix Wright, Maya Fey, Konrad Gavin, Jack Lamenoire, Nahyuta Sahdmadhi, Benjamin Hunter, Rayfa Padma Khura'in, Athena Cykes et Ema Skye.

Les contenus narratifs qui étaient jusqu'à présent vendus en DLC seront directement inclus, avec Volte-face à la barre pour Dual Destinies et Retour vers la volte-face de Spirit of Justice, tout comme de nombreux costumes. Un Hall d'orchestre permettra d'écouter à loisir les musiques, tandis qu'une Bibliothèque d'art proposera des artworks, esquisses des personnages et même l'anime servant de prologue à Spirit of Justice ! Les plus joueurs pourront aussi s'amuser à faire prendre diverses poses au casting dans le Studio d'animation. Plus étonnant, un mode Histoire nous proposera d'être un simple spectateur alors que le jeu se joue tout seul... Enfin, dès l'achat, l'ensemble des jeux, épisodes et chapitres seront sélectionnables, n'obligeant pas à tous les faire dans l'ordre.

Vous pouvez retrouver de nouveaux visuels d'Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy en page suivante.