Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy, une nouvelle compilation dévoilée, pas d'Objections ?

Le Capcom Showcase a dans l'ensemble été bien décevant, avec pas mal de redite, mais il aura réjoui les fans de la licence Gyakuten Saiban. Non, pas de titre inédit, mais une nouvelle compilation sur les plateformes actuelles. Après Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy en 2019 et The Great Ace Attorney Chronicles en 2021, place à Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy !

Le choix du nom met en avant le nouveau personnage introduit dans le quatrième épisode, même s'il partage ensuite l'affiche avec Phoenix. Ainsi, nous allons donc pouvoir (re)découvrir Apollo Justice: Ace Attorney, Phoenix Wright: Ace Attorney - Dual Destinies et Phoenix Wright: Ace Attorney - Spirit of Justice sur PS4, Xbox One, Switch et PC (Steam et Windows) au début de l'année 2024. Pour les détails techniques, il faudra repasser, car nous savons seulement qu'en plus de graphismes en Full HD, la traduction sera assurée en 7 langues : le japonais, l'anglais, le français, l'allemand, le coréen, le chinois traditionnel et le chinois simplifié, aussi bien textuelle que vocale !

Espérons que cette fois il y ait une édition physique, même s'il vaut mieux ne pas l'attendre. Des visuels sont à retrouver en page suivante et Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy est lui vendu chez Gamesplanet au prix de 23,99 €. Après ça, il ne restera à l'éditeur plus qu'à porter les deux jeux avec Miles Edgeworth / Benjamin Hunter pour que nous ayons accès à toute la saga.