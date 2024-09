Ace Attorney : après la sortie de l'Investigations Collection, Capcom fait espérer les fans en leur donnant rendez-vous

Après avoir fait le bonheur des amateurs d'enquête juridique de 2001 à 2017 avec six épisodes principaux, quatre spin-offs et même un titre collaboratif avec Professeur Layton, la licence Ace Attorney n'a hélas plus eu droit à des projets inédits depuis. Capcom ne l'a toutefois pas mise de côté en proposant dès 2019 des compilations accessibles sur les consoles du moment et PC, qui ont permis aux joueurs du monde entier d'enfin accéder à l'ensemble de la série. Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy, The Great Ace Attorney Chronicles, Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy et finalement Ace Attorney Investigations Collection depuis quelques semaines, il y a de quoi se faire plaisir. Vous pouvez d'ailleurs retrouver la bande-annonce de lancement de cette dernière ci-dessous :

Il n'est cependant pas évident de savoir par où commencer pour un néophyte en termes de chronologie (oui, Google existe, mais bon...) et c'est sans doute ce que s'est dit l'éditeur. Hier, lors du Capcom Online Program qui était principalement dédié à la licence Monster Hunter et surtout MH Wilds, une brève annonce nous a donné rendez-vous ce dimanche 29 septembre 2024 à 8h00 pour une « bande-annonce d'introduction » à la série aussi bien destinée aux fans qu'aux nouveaux venus, qui nous dévoilera l'actualité de la licence. Le compte officiel a repris l'info, sans plus de précision, mais se permettant tout de même de se demander si un certain avocat sera là.

À priori, tout laisse penser qu'il pourrait simplement s'agir d'un simple récapitulatif qui permettrait justement d'indiquer clairement dans quel ordre il est préférable de découvrir tous ces jeux, mais alors pourquoi dire que les fans pourront aussi l'apprécier alors que tout ce qu'ils attendent désormais, c'est de l'inédit. Et ça n'a pas loupé, puisque beaucoup se demandent si Ace Attorney 7 ou un quelconque autre nouveau projet y sera teasé voire annoncé. Après tout, le Capcom Online Program aurait parfaitement fait l'affaire pour diffuser cette vidéo plutôt que de créer une fausse hype durant quelques jours si rien de neuf n'en ressort...

Il vaut mieux ne pas s'enflammer au risque d'être déçu, mais nous suivrons tout de même ça de près.

Ace Attorney Investigations Collection est disponible au prix de 39,99 € en boîte sur Amazon et à 35,99 € chez Gamesplanet.