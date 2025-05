Baldur's Gate 3 : Larian dévoile pourquoi il n'a pas fait de DLC

Jeu de rôle récompensé de multiples fois en 2023, Baldur's Gate 3 n'a pas eu droit à de contenus additionnels. Larian Studios a même annoncé qu'il ne développerait pas de suite, laissant le soin à Hasbro et Wizards of the Coast de chercher un autre partenaire pour Baldur's Gate 4. Le studio belge a publié l'ultime mise à jour majeure de BG3 tout récemment, il est désormais focalisé sur d'autres projets. Mais pourquoi ne pas avoir fait des DLC ou des extensions ? Développés par Black Isle Studios, les deux premiers opus ont chacun eu droit à une extension, respectivement Tales of the Sword Coast et Throne of Bhaal, mais Larian n'aime pas de genre de contenu.

Swen Vincke, directeur de Larian Studios, s'est longuement entretenu avec GameSpot et a évoqué le sujet des contenus additionnels. Le studio belge est connu pour les jeux de rôle Divinity, qui n'ont jamais eu d'extension, ce n'est pas le style de la maison selon son directeur, qui trouve les DLC « ennuyeux » :

C'est ennuyeux, pour être honnête. On a essayé de se lancer dans le développement de DLC, on en a parlé avec Baldur's Gate 3… il n'y a tout simplement pas de passion… Je veux dire, des joueurs heureux, des affaires heureuses, mais il faut aussi un développeur heureux pour un joueur heureux. Ce qu'on fait maintenant rend les développeurs bien plus heureux. On a entendu dire que c'était censé être notre objectif, non ? On a un jeu énorme, un énorme succès, et il faut faire des DLC par-ci, des DLC par-là, et l'argent va s'accumuler ! On a juste hoché la tête et dit : « Oui, on fera des DLC ». Et puis, au moment où on a eu le temps de réfléchir, on s'est dit : « Mais qu'est-ce qu'on fait ? » L'innovation n'est pas une mauvaise chose, alors parfois, on fait fausse route et on se dit : « Oh, tant pis ! » et on change de cap.

Si Larian Studios ne manque pas de passion lorsqu'il s'agit de créer un nouveau jeu, même issu d'une franchise déjà existante, il n'a clairement pas envie de se lancer dans la conception de contenus additionnels, même si cela pourrait lui pouvait encore plus d'argent. Baldur's Gate 3 est maintenant derrière lui et Swen Vincke a évoqué son « prochain grand projet », un jeu « follement ambitieux ». Mieux encore, un autre titre est dans les tuyaux, mais la tâche ne sera pas simple, le directeur du studio rappelle qu'il crée « des jeux très complexes, avec beaucoup de permutations et une grande liberté d'action pour les joueurs ».

Il faudra évidemment patienter avant de découvrir les prochains jeux développés par Larian Studios, ainsi que le Baldur's Gate 4 conçu par un autre studio.