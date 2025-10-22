Nintendo Switch Online : un jeu GameCube idéal pour Halloween bientôt disponible

De quoi passer Halloween dans un manoir hanté !





Si Nintendo va ajouter le Virtual Boy en début d'année prochaine dans l'abonnement NSO + Pack additionnel, qui nécessitera un onéreux accessoire et dont les jeux seront jouables sur les deux générations de Switch, il n'en a pas oublié l'émulateur GameCube pour autant. Après les trois jeux de lancement qui ont eu de quoi occuper, nous avions eu droit à Mario Smash Football début juillet puis le très bon Chibi-Robo! en août. Eh bien, le prochain est en route et n'aura rien d'une surprise puisqu'il figurait également dans la vidéo d'avril, à savoir ce bon vieux Luigi's Mansion.

Notez que la piste audio française de la vidéo de Nintendo of America est très certainement un doublage automatique par IA venant de YouTube... bonjour l'horreur.

Luigi's Mansion, c'est quoi ?





Sorti initialement il y a déjà plus de 24 ans, Luigi's Mansion a marqué le début d'une courte série de spin-offs qui s'est depuis poursuivie avec deux autres épisodes un peu différents dans la forme, mais qui entraînent toujours le frère de Mario dans des demeures hantées. S'il a eu droit à son remake sur 3DS, seul Luigi's Mansion 2 a bénéficié d'un traitement HD sur Switch. C'est pourquoi Nintendo n'hésite pas à mettre en avant le fait que la trilogie va enfin pouvoir être jouée intégralement sur une même plateforme. Il faudra sans doute se contenter de ça, mais il est dommage de devoir souscrire à un tel service, là où les anciens Pikmin ont eux bénéficié de ressorties sur Switch...

Vous trouverez ci-dessous le résumé en provenance de l'application :

Luigi's Mansion Mariooo, où es-tu ? Un jour, Luigi reçoit un message inattendu : il a gagné un énorme manoir ! Transporté de joie, il appelle Mario et l'invite à célébrer cette grande nouvelle. Mais à son arrivée au manoir, et après avoir cherché Mario qui était censé arriver avant lui, Luigi se fait attaquer par un fantôme ! Sauvé par le professeur K. Tastroff, Luigi apprend de sa bouche que Mario est entré dans le manoir et n'en est pas ressorti. Par chance, le professeur dispose de l'outil idéal, au vu de la situation. Équipé de l'Ectoblast 3000 et d'une Game Boy Horror offerte par le professeur, Luigi part explorer l'effrayant manoir à la recherche de son frère dans ce jeu d'action-aventure sorti à l'origine sur Nintendo GameCube en 2001. Éclairez les fantômes avec votre lampe de poche pour les surprendre, et aspirez-les avec l'Ectoblast 3000. Lorsqu'ils essaient de s'enfuir, l'astuce est d'incliner plusieurs fois les sticks dans la direction opposée, puis vers eux pour les affaiblir.

Date de sortie de Luigi's Mansion dans l'application GameCube - Nintendo Classics





L'attente sera brève avant de pouvoir y jouer, puisque sa date de sortie est fixée au 30 octobre, pile à temps pour Halloween.

Pour y jouer, vous devez donc êtres abonné au Nintendo Switch Online + Pack additionnel, qui coûte 39,99 € à l'année. Vous pouvez passer par Cdiscount, la Fnac ou Amazon pour obtenir un code si besoin.

Lire aussi : TEST GameCube - Nintendo Classics : un émulateur nostalgique sur Switch 2, mais ça ne fait pas tout