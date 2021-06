BON PLAN chez Gamesplanet : les précommandes de Battlefield 2042 déjà en promotion !

Depuis son officialisation et son trailer de gameplay, Battlefield 2042 ne cesse de faire parler de lui. Attendu pour le 22 octobre 2021 sur PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S et Xbox One, le titre est déjà disponible en précommande à la Fnac. Mais aujourd'hui, nous nous intéressons plus particulièrement à la version PC et à ses trois déclinaisons déjà proposées en promotion chez Gamesplanet.





Disponible en édition Standard, Gold et Ultimate, les trois profiteront des bonus de précommandes et d'un accès anticipé à la bêta ouverte.

Battlefield 2042 Standard

Inclus : Le jeu en version dématérialisée ;

Accès anticipé à la bêta ouverte ;

Couteau de combat ACB-90 Baku ;

Breloque d'arme épique M. Chompy ;

Arrière-plan de carte de joueur Débarquement et plaque Ancienne garde. Disponible chez Gamesplanet à -10 %, 53,99 €

Battlefield 2042 Gold Edition

Inclus : Le jeu en version dématérialisée ;

Accès anticipé à la bêta ouverte ;

Couteau de combat ACB-90 Baku ;

Breloque d'arme épique M. Chompy ;

Arrière-plan de carte de joueur Débarquement et plaque Ancienne garde ;

Un accès anticipé à la sortie du jeu ;

Passe Année 1 : 4 nouveaux Spécialistes (1 par saison), 4 Passes de combat (1 par saison), 3 packs de skins épiques (Fournaise, Tempête et Sang-froid). Disponible chez Gamesplanet à -10 %, 80,99 €

Battlefield 2042 Ultimate Edition