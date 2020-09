Genshin Impact : bande-annonce de gameplay pour la version 1.0 et aperçu des futurs contenus à l'occasion du lancement

Après plusieurs phases de bêta, c'est le grand jour, Genshin Impact est enfin disponible sur PS4, PC et mobiles sous iOS et Android. L'Action-RPG free-to-play en monde ouvert de MiHoYo a donc ouvert les portes de ses serveurs, mais ce n'est évidemment qu'un début. Ainsi, il est actuellement possible d'explorer deux des sept nations de Teyvat, le port de Liyue et Mondstadt, chacune bien distincte aussi bien visuellement qu'en termes d'ennemis à affronter et de culture à découvrir. Le reste arrivera au fil des mises à jour, tout comme des évènements saisonniers, puisque c'est un modèle live service qui est ici adopté.

Le studio a pour l'occasion mis en ligne une bande-annonce introduisant brièvement les histoires que nous pourrons vivre à travers le prologue et les premiers actes, et surtout les personnages que nous y croiserons, dont Dainsleif, tout juste dévoilé lors du TGS 2020 Online.

Actes Prologue : Le Voyageur qui attrapa le vent

I : Adieu à l'Exuvia

II : Omniprésence

III : Vérité du Purana

IV : Coupable mascarade

V : Ode à la résurrection incandescente

VI : Terres de neige Liste des personnages Chapitre Mondstadt : Diluc

Chapitre Liyue : Ningguang

Chapitre Inazuma : Ayaka Kamisato

Chapitre Sumeru : Cyno

Chapitre Fontaine : Lyney et Lynette

Chapitre Natlan : Iansan

Chapitre Snezhnaya : L'exécuteur Pulcinella et ses disciples

Chapitre Khaenri'ah : Dainsleif (JP : Kenjiro Tsuda)

L'ultime océan de fleurs : Le voyageur

Une bande-annonce de gameplay pour la version 1.0 du jeu a également été mise en ligne, avec de belles actions effectuées par une partie de la vingtaine de personnages jouables du jeu, dont vous pouvez retrouver des vidéos en page 3, qui utilise pour rappel des mécaniques de gacha. Des visuels sont eux visibles dans notre galerie en page 2.

« Au cours des trois dernières années et demi, nous avons travaillé à créer un monde ouvert à la fois immense et spectaculaire que les joueurs pourraient explorer librement seuls ou avec des amis, sur différents appareils. », a déclaré Forrest Liu, président et cofondateur de miHoYo. « Nous sommes très reconnaissants d'avoir dépassé les 10 millions de joueurs préinscrits dans le monde pour « Genshin Impact » sur PS4, PC et appareils mobiles. Nous avons hâte de tous vous retrouver dans le monde de Teyvat. »

Pour terminer, sachez que le jeu ne pèse que 10,19 Go sur PS4, et un peu moins sur mobiles, mais prévoyez bien plus puisque la bêta faisait plus du double. Et si jamais il vous prend l'envie d'acheter des cristaux sur le PlayStation Store, vous pouvez vous procurer des cartes PSN sur Amazon.