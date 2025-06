Garfield Kart 2: All You Can Drift klaxonne déjà derrière Mario

Dans le milieu des jeux de kart, Mario est évidemment le roi, mais nombreux sont les studios qui tentent de lui voler la couronne, sans succès jusqu'ici. Pourtant, Microids a essayé à plusieurs reprises, que ce soit avec Garfield Kart ou Garfield Kart Furious Racing, sorti en 2019. Mais alors que les joueurs ont les yeux rivés sur la Nintendo Switch 2 et Mario Kart World qui sortiront dans quelques heures, l'éditeur français dévoile Garfield Kart 2: All You Can Drift.

Développé par Eden Games (Gear.Club, Schtroumpfs Kart), Garfield Kart 2: All You Can Drift permettra d'incarner huit personnages dont le chat roux, Odie et Nermal, de personnaliser son kart et de se lancer dans des courses avec des cartes variées, des raccourcis et des objets bonus, en solo ou en multijoueur (local ou en ligne).

Mystères, trésors et rodéos ! Défiez vos amis sur des circuits déjantés à travers trois univers uniques ! Filez dans l'ambiance mystérieuse des détectives, bravez les mers des Pirates, ou dévalez les pistes poussiéreuses des westerns.

Retrouvez Garfield et sa bande ! Incarnez Garfield, Odie, Jon et bien d'autres personnages emblématiques de la franchise ! Chaque pilote a sa propre personnalité, pour une expérience de course unique et immersive.

Des courses lasagnesques entre amis ! Affrontez jusqu'à 8 joueurs en ligne ou profitez du mode multijoueur en écran partagé jusqu'à 4 joueurs ! Parfait pour des compétitions endiablées entre amis ou des soirées en famille

Un kart à votre image ! Personnalisez votre bolide et créez le kart parfait pour votre style de conduite ! Choisissez votre pare-chocs, vos roues, votre aileron, ainsi qu'une peinture pour une touche unique. Affirmez votre style sur la piste et montrez qui est le véritable roi de la course !

La date de sortie de Garfield Kart 2: All You Can Drift est déjà fixée au 10 septembre 2025 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch 1. Les précommandes sont déjà lancées à 40,90 € chez Leclerc.