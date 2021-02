Overcooked! All You Can Eat annoncé sur PC, PS4, Xbox One et Switch

L'année dernière, Team17 et Ghost Town Games ont sorti Overcooked! All You Can Eat, une compilation regroupant Overcooked! et Overcooked! 2 avec tout le contenu additionnel, des éléments exclusifs et des améliorations graphiques. Le titre n'est pour l'instant disponible que sur PlayStation 5 et Xbox Series X | S, mais il va enfin s'inviter sur de nouvelles plateformes.

Les studios viennent en effet d'annoncer l'arrivée d'Overcooked! All You Can Eat sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, avec une date de sortie déjà fixée au 23 mars 2021. Les joueurs pourront profiter de l'expérience en 4K et à 60 fps sur les plateformes compatibles (et à 30 fps sur Switch), avec un contenu regroupant plus de 200 niveaux et 80 chefs, dont trois exclusifs à cette compilation. D'ailleurs, le Muppet’s Swedish Chef est actuellement offert aux joueurs pendant une durée limitée, et les développeurs indiquent que du cross-play sera proposé « prochainement ».

Rendez-vous le mois prochain pour découvrir Overcooked! All You Can Eat sur ces nouvelles plateformes, à 40 € sur les boutiques en ligne, mais une version physique sera également disponible sur PS4 et Switch. Le titre, sur PS5, est vendu 31,88 € sur Amazon.