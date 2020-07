Overcooked! All You Can Eat, les 2 épisodes regroupés dans une édition ultime sur PS5 et Xbox Series X

Les deux Overcooked et leurs DLC ont déjà fait vibrer de nombreux joueurs en leur demandant de cuisiner des plats en multijoueur avec des contraintes aussi stressantes qu'amusantes. Les extensions pour Overcooked! 2 n'ont pas faibli jusqu'à encore cette année, et Team17 et Ghost Town Games n'ont pas prévu de lâcher la licence de si tôt.



Ils prévoient ainsi de la porter sur PS5 et Xbox Series X avec Overcooked! All You Can Eat, un épisode condensant le contenu d'Overcooked! et Overcooked! 2 avec leurs DLC et même des nouveautés. Cette version ultime comprendra un total de 200 niveaux dont 7 inédits, apportera 3 chefs supplémentaires et des skins inédites pour toute la brigade, sera compatible 60 fps et 4K, et proposera des temps de chargement accélérés. La cerise sur le gâteau, c'est que les missions du premier épisode seront recréés avec le moteur du second, et deviendront jouables en ligne pour la première fois.

Les développeurs en profitent pour ajouter du multijoueur cross-platfrom sur l'ensemble de l'expérience, pour s'amuser entre possesseurs d'Overcooked! All You Can Eat sur les deux plateformes. Ils ont également prévu d'apporter des fonctionnalités portées vers l'accessibilité pour aider les personnes en difficulté ou simplement ceux en recherche d'aide, permettant par exemple de ralentir le compte-à-rebours, augmenter la durée des manches ou sauter des niveaux, sans compter un tas d'options pour paramétrer visuellement le jeu. Overcooked! All You Can Eat n'a pas de date de sortie, mais est prévu pour fin 2020 sur PlayStation 5 et Xbox Series X au format physique comme numérique. En attendant, vous pouvez vous procurer le pack Overcooked! + Overcooked! 2 pour 34,99 € sur Nintendo Switch.