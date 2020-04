Overcooked! 2 : la Gourmet Edition se lance en vidéo

Ghost Town Games et Team17 viennent de lancer aujourd'hui sur consoles Overcooked! 2: Gourmet Edition, une version complète de leur jeu de cuisine sorti à l'origine en août 2018 et qui a eu droit à quelques DLC depuis. Les studios partagent donc une nouvelle bande-annonce récapitulative, à admirer ci-dessous :

Cette Gourmet Edition d'Overcooked! 2 inclut donc de base les extensions Carnival of Chaos, Campfire Cook Off, Surf 'n' Turf et Night of the Hangry Horde, pour un total de 58 chefs jouables et 26 recettes culinaires à effectuer le plus rapidement possible dans 130 cuisines. Autant dire qu'il y a de quoi faire, d'autant que le titre est connu pour son mode coopératif permettant de jouer en local jusqu'à quatre joueurs.

Overcooked! 2: Gourmet Edition est disponible dès maintenant sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, la version PC arrivera quant à elle le 16 avril prochain.