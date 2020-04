BON PLAN sur Overcooked! 2 : deux DLC offerts sur Steam

Overcooked! 2 fait pas mal parler de lui ces derniers jours, Ghost Town Games et Team17 ont en effet lancé une Gourmet Edition regroupant le jeu de base ainsi que tous ses contenus additionnels, de quoi bien s'amuser. Mais si vous l'avez déjà sur Steam sans ses contenus supplémentaires, voici une offre pour le moins intéressante.

Pendant quelques jours, les DLC Surf 'n' Turf et Too Many Cooks sont en effet disponibles gratuitement sur la plateforme de Valve. Si vous avez récupéré le titre sur l'Epic Games Store l'été dernier, cela ne marche donc pas. Le premier contenu additionnel est une vraie extension avec des recettes, chefs et cuisines additionnelles, tandis que le second est un pack de cinq chefs à l'apparence rigolote. Ils sont à récupérer ici et là sur Steam jusqu'au 21 avril prochain.

Les studios en profitent pour brader Overcooked! 2 ces prochains jours, avec une réduction de 40 % sur le jeu de base et une promotion de 46 % sur la Gourmet Edition.