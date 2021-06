Epic Games Store : Overcooked! 2 et Hell is Other Demons gratuits cette semaine, un Sonic très apprécié offert ensuite

Epic Games nous a encore rincé ces dernières semaines en offrant NBA 2K21, Among Us et même Control dans le cadre de ses Méga Soldes. L'opération est terminée, mais les jeux gratuits du jeudi continuent comme à l'accoutumée, avec cette fois 2 titres à récupérer avant jeudi 24 juin 2021 : Overcooked! 2 et Hell is Other Demons.

Les liens de téléchargement et les descriptifs officiels de ces expériences diamétralement opposées sont visibles ci-dessous.

Overcooked! 2 Overcooked fait son retour avec une toute nouvelle portion d'action culinaire chaotique ! Retournez dans le royaume Oignon et rassemblez votre équipe de chefs dans ce jeu de coopération local ou en ligne jusqu'à 4 joueurs. À vos tabliers... il est l'heure de sauver le monde (encore) ! Hell is Other Demons Hell is Other Demons est un jeu de tir d'action et de plateforme qui contient des éléments roguelite. Explorez un monde tentaculaire, conçu à la main, rempli de démons, de combats de boss délirants et d'une bande-son synthwave.

La semaine suivante, ce sont encore 2 titres qui seront rendus temporairement gratuits : le jeu de course rétro Horizon Chase Turbo et l'hommage à sa saga qu'est Sonic Mania, pile à l'heure pour les 25 ans.