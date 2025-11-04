BON PLAN : ce LEGO pour les fans de Nintendo est en promotion

LEGO collabore avec Nintendo depuis quelques années maintenant. Le constructeur de briques danois a dans son catalogue des sets pour petits et grands avec Mario et ses amis, mais également des consoles. Les fans ont déjà pu craquer pour une reproduction de la NES, mais LEGO a récemment lancé une Game Boy à construire.

La Game Boy LEGO à prix réduit





Vendue habituellement à 59,99 € chez la plupart des revendeurs, la Game Boy en LEGO passe à 49,99 € sur Amazon, soit une réduction de -17 %. Un set bourré de détails pour les nostalgiques, comme nous le rappelle la présentation :

Set de construction LEGO Super Mario pour adulte – Éveillez des souvenirs d'enfance avec cette maquette quasi grandeur nature de la console de jeu Game Boy de Nintendo

