Nintendo Switch Online : un premier ajout sportif en approche pour la GameCube

Avec la sortie en début de mois de la Switch 2, la firme de Kyoto a encore élargi l'offre de son service Nintendo Switch Online et plus précisément de la formule Pack additionnel en ajoutant l'application GameCube - Nintendo Classics. Lancée en parallèle de la nouvelle console, elle propose actuellement trois jeux que sont F-Zero GX, SoulCalibur II et The Legend of Zelda: The Wind Waker. Bien d'autres ont été annoncés, les participants de la Nintendo Switch 2 Experience ayant même déjà pu s'amuser sur Mario Smash Football. C'est donc sans une once de surprise que nous apprenons qu'il va être ajouté d'ici quelques jours, vidéo à l'appui.

Mario Smash Football, c'est quoi ?





Nommé Super Mario Strikers en dehors de l'Europe, ce jeu de foot musclé développé par Next Level Games et sorti en 2005 était inspiré par NHL Hitz Pro du même studio. Il a donné naissance à une petite sous-série composée de Mario Strikers Charged Football sur Wii (2007) et Mario Strikers: Battle League Football sur Switch (2022), ce dernier n'ayant vraiment pas connu le même engouement auprès des joueurs.

Vous trouverez ci-dessous le résumé en provenance de l'application, qui utilise le nom international :

Super Mario Strikers Un jeu de football riche en action ! Mario et ses amis se mettent au football extrême dans ce jeu sorti à l'origine sur Nintendo GameCube en 2005. Lancez-vous dans des matchs à l'action frénétique avec des objets bien connus, comme des carapaces et des champignons, pour vous donner un avantage ou vous débarrasser d'un adversaire. Mais pour remporter la victoire, il vous faudra maîtriser la super frappe, qui compte pour deux buts ! Entrez tout de suite dans le jeu grâce à la simplicité des commandes, puis perfectionnez vos techniques et devenez la star du ballon rond ! À propos des modes d'affichage : Ce logiciel est compatible avec l'affichage 16:9. Pour modifier l'affichage en jeu, sélectionnez OPTIONS, puis AFFICHAGE.

Date de sortie de Super Mario Strikers dans l'application GameCube - Nintendo Classics





C'est donc le jeudi 3 juillet que nous pourrons effectuer des parties de foot endiablées seul ou à plusieurs.

Pour y jouer, vous devez donc êtres abonné au Nintendo Switch Online + Pack additionnel, qui coûte 39,99 € à l'année. Vous pouvez passer par Cdiscount, la Fnac ou Amazon pour obtenir un code si besoin.

