PlayStation Plus europe france 13.12.2013.

PlayStation Plus : le programme complet des jeux offerts en octobre 2025 dévoilé et de futurs ajouts aux formules Extra et Premium

par
Source: PlayStation

L'un des meilleurs jeux de l'année 2023 va bientôt être offert, tandis que le The Last of Us Day va être célébré comme il se doit.

De prochains ajouts au PlayStation Plus Extra et Premium

Cette nuit, durant le State of Play, un point a été fait concernant le PS+, avec d'un côté l'annonce des jeux offerts en octobre et de l'autre quelques nouveautés à venir pour les abonnés Extra et/ou Premium. Pour commencer, The Last of Us Part II (PS4) et The Last of Us Part II Remastered (PS5) vont être ajoutés au Catalogue des Jeux à l'occasion du TLOU Day ce vendredi 26 septembre. Du côté du Catalogue des Classiques, la baston sera bientôt au rendez-vous avec Tekken 3 et SoulCalibur III, tandis que les fans d'aventure auront droit à Tomb Raider Anniversary. En revanche, aucune date n'a été donnée pour l'arrivée de ces trois titres PS2 si ce n'est que ce sera d'ici la fin de l'année.

Les jeux offerts du PlayStation Plus d'octobre 2025

Si vous aviez trouvé septembre un peu trop calme, voici ce qui vous attend dans une douzaine de jours. Le gros morceau du mois prochain, ce sera Alan Wake 2 de Remedy, qui viendra parfaitement célébrer Halloween. Forcément, les autres productions n'auront pas le même impact, mais feront plaisir elles aussi. En effet, nous pourrons nous amuser avec le délirant Goat Simulator 3, qui n'est que le deuxième jeu de la licence, et nous creuser les méninges avec COCOON de Geometric Interactive.

Il sera possible de les récupérer à partir du mardi 7 octobre 2025, et ce jusqu'au 3 novembre.

Les sorties du PlayStation Plus pour octobre 2025

Psychonauts 2 27 08 2025

Psychonauts 2

  • Jusqu'au 6 octobre
  • Support : PS4
Stardiew Valley 27 08 2025

Stardew Valley

  • Jusqu'au 6 octobre
  • Support : PS4
Viewfinder 27 08 2025

Viewfinder

  • Jusqu'au 6 octobre
  • Supports : PS5 et PS4

Les entrées du PlayStation Plus pour octobre 2025

Alan Wake 2 25 09 2025

Alan Wake 2

  • À partir du 7 octobre
  • Support : PS5
Goat Simulator 3 25 09 2025

Goat Simulator 3

  • À partir du 7 octobre
  • Support : PS5
Cocoon key art

COCOON

  • À partir du 7 octobre
  • Supports : PS5 et PS4

Si vous souhaitez vous abonner, des cartes cadeaux sont en vente sur Amazon, à la Fnac et chez Cdiscount.

