PlayStation Plus : le programme complet des jeux offerts en octobre 2025 dévoilé et de futurs ajouts aux formules Extra et Premium

De prochains ajouts au PlayStation Plus Extra et Premium





Cette nuit, durant le State of Play, un point a été fait concernant le PS+, avec d'un côté l'annonce des jeux offerts en octobre et de l'autre quelques nouveautés à venir pour les abonnés Extra et/ou Premium. Pour commencer, The Last of Us Part II (PS4) et The Last of Us Part II Remastered (PS5) vont être ajoutés au Catalogue des Jeux à l'occasion du TLOU Day ce vendredi 26 septembre. Du côté du Catalogue des Classiques, la baston sera bientôt au rendez-vous avec Tekken 3 et SoulCalibur III, tandis que les fans d'aventure auront droit à Tomb Raider Anniversary. En revanche, aucune date n'a été donnée pour l'arrivée de ces trois titres PS2 si ce n'est que ce sera d'ici la fin de l'année.

Les jeux offerts du PlayStation Plus d'octobre 2025





Si vous aviez trouvé septembre un peu trop calme, voici ce qui vous attend dans une douzaine de jours. Le gros morceau du mois prochain, ce sera Alan Wake 2 de Remedy, qui viendra parfaitement célébrer Halloween. Forcément, les autres productions n'auront pas le même impact, mais feront plaisir elles aussi. En effet, nous pourrons nous amuser avec le délirant Goat Simulator 3, qui n'est que le deuxième jeu de la licence, et nous creuser les méninges avec COCOON de Geometric Interactive.

Il sera possible de les récupérer à partir du mardi 7 octobre 2025, et ce jusqu'au 3 novembre.

Les sorties du PlayStation Plus pour octobre 2025

Psychonauts 2 Jusqu'au 6 octobre

Support : PS4 Stardew Valley Jusqu'au 6 octobre

Support : PS4 Viewfinder Jusqu'au 6 octobre

Supports : PS5 et PS4

Les entrées du PlayStation Plus pour octobre 2025

Alan Wake 2 À partir du 7 octobre

Support : PS5 Goat Simulator 3 À partir du 7 octobre

Support : PS5 COCOON À partir du 7 octobre

Supports : PS5 et PS4

