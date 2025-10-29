PlayStation Plus : le programme complet des jeux offerts en novembre 2025 dévoilé, dont une aventure féline très appréciée

Les jeux offerts du PlayStation Plus de novembre 2025





Nous avons été gâtés ce mois-ci avec notamment Alan Wake 2 offert à l'ensemble des abonnés PlayStation Plus. En sera-t-il de même en novembre ? Pas si sûr et cela dépendra surtout si vous appréciez les courses de rallye et simulations de batailles entre armées. La tête d'affiche ne pourra que plaire, sauf si vous n'êtes pas une personne à chat, mais tout de même...

En premier lieu, nous retrouvons donc Stray des Français de BlueTwelve Studio, qui était sorti sur les consoles de Sony en 2022, intégrant alors la formule Extra en day one. Il a depuis quitté le catalogue. À ses côtés, nous retrouvons le dernier jeu officiel du Championnat du monde des rallyes de la FIA en date signé Codemasters, EA SPORTS WRC 24. Oui, il s'agit de la déclinaison incorporant l'extension de cette même année, puisqu'un unique jeu avait été développé sous ce nom avant qu'EA ne mette la série en pause... Enfin, c'est le portage du délirant Totally Accurate Battle Simulator de Landfall qui viendra divertir les amateurs de physique ragdoll ne l'ayant pas encore essayé après toutes ces années.

Il sera possible de les récupérer à partir du mardi 4 novembre 2025, et ce jusqu'au 1er décembre.

Les sorties du PlayStation Plus pour novembre 2025

Alan Wake 2 Jusqu'au 3 novembre

Support : PS5 Goat Simulator 3 Jusqu'au 3 novembre

Support : PS5 COCOON Jusqu'au 3 novembre

Supports : PS5 et PS4

Les entrées du PlayStation Plus pour novembre 2025

Stray À partir du 4 novembre

Supports : PS5 et PS4 EA SPORTS WRC 24 À partir du 4 novembre

Support : PS5 Totally Accurate Battle Simulator À partir du 4 novembre

Supports : PS5 et PS4

