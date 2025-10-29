Actualité
PlayStation Plus europe france 13.12.2013.

PlayStation Plus : le programme complet des jeux offerts en novembre 2025 dévoilé, dont une aventure féline très appréciée

par
Source: PlayStation

Les trois jeux proposés ne feront sans doute pas l'unanimité, mais au moins la sélection est variée.

Les jeux offerts du PlayStation Plus de novembre 2025

Nous avons été gâtés ce mois-ci avec notamment Alan Wake 2 offert à l'ensemble des abonnés PlayStation Plus. En sera-t-il de même en novembre ? Pas si sûr et cela dépendra surtout si vous appréciez les courses de rallye et simulations de batailles entre armées. La tête d'affiche ne pourra que plaire, sauf si vous n'êtes pas une personne à chat, mais tout de même...

PlayStation Plus novembre 2025

En premier lieu, nous retrouvons donc Stray des Français de BlueTwelve Studio, qui était sorti sur les consoles de Sony en 2022, intégrant alors la formule Extra en day one. Il a depuis quitté le catalogue. À ses côtés, nous retrouvons le dernier jeu officiel du Championnat du monde des rallyes de la FIA en date signé CodemastersEA SPORTS WRC 24. Oui, il s'agit de la déclinaison incorporant l'extension de cette même année, puisqu'un unique jeu avait été développé sous ce nom avant qu'EA ne mette la série en pause... Enfin, c'est le portage du délirant Totally Accurate Battle Simulator de Landfall qui viendra divertir les amateurs de physique ragdoll ne l'ayant pas encore essayé après toutes ces années.

Il sera possible de les récupérer à partir du mardi 4 novembre 2025, et ce jusqu'au 1er décembre.

Les sorties du PlayStation Plus pour novembre 2025

Alan Wake 2 25 09 2025

Alan Wake 2

  • Jusqu'au 3 novembre
  • Support : PS5
Goat Simulator 3 25 09 2025

Goat Simulator 3

  • Jusqu'au 3 novembre
  • Support : PS5
Cocoon key art

COCOON

  • Jusqu'au 3 novembre
  • Supports : PS5 et PS4

Les entrées du PlayStation Plus pour novembre 2025

Stray 29 10 2025

Stray

  • À partir du 4 novembre
  • Supports : PS5 et PS4
EA Sports WRC 24 29 10 2025

EA SPORTS WRC 24

  • À partir du 4 novembre
  • Support : PS5
Totally Accurate Battle Simulator 29 10 2025

Totally Accurate Battle Simulator

  • À partir du 4 novembre
  • Supports : PS5 et PS4

Alexandre SAMSON (Omega Law)
Rédacteur
Accro à Assassin's Creed et Destiny, grand amateur de RPG et passionné d'expériences vidéoludiques en général. Lecteur de comics (DC) et de divers mangas (One Piece !). Chimiste de formation et Whovian dans l'âme.
