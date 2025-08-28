Gran Turismo 7 : deux magnifiques Corvette futuristes et d'autres nouveautés avec la mise à jour 1.62 d'août

Comme en juillet, Polyphony Digital propose ce jeudi une nouvelle version de Gran Turismo 7, la 1.62, qui apporte son lot de nouveautés à l'expérience. Contrairement aux mois précédents, nous retrouvons cette fois quatre bolides, dont deux futurs designs de Corvette qui ont été dévoilés récemment à la Monterey Car Week. À côté de ça, une nouvelle berline électrique de la marque Afeela et un modèle de Renault pas franchement glamour viennent également enrichir la collection. Nous retrouvons aussi des courses évènementielles, un menu inédit et d'autres petits ajouts dont nous avons l'habitude.

Vous trouverez ci-dessous la présentation de ces nouveautés provenant du PlayStation Blog et du site officiel, ainsi que des visuels en page suivante.

4 nouvelles voitures ajoutées ce mois-ci

AFEELA 1 '26

(En vente dans Brand Central)

Un nouveau concept de mobilité pour changer l'idée que l'on se fait du transport.

La marque Afeela de Sony Honda Mobility a été présentée au CES 2024 comme une révolution dans la mobilité, le but étant d'enrichir l'expérience de déplacement. Lors du CES 2025, le premier modèle de production de la marque fut dévoilé. Son nom, Afeela 1, montrait qu'elle n'était que la première d'une longue lignée.

L'esthétique de l'Afeela 1 a repris la majorité de la technologie du prototype et déclenché tout autant d'émotion. L'extérieur fluide et bien équilibré a été affiné pour en supprimer toutes les fioritures, à l'image de la disparition des poignées de porte et de l'intégration de tous les dispositifs de détection et radars directement dans la carrosserie.

En revanche, l'intérieur a été imaginé pour créer l'environnement de transport ultime. Un véritable espace de divertissement créatif. On y retrouve de grands écrans et chaque siège passager est équipé d'un système son optimisé doté de technologies de réduction active de bruit et de spatialisation audio.

Cette expérience de mobilité se caractérise également par l'agent personnel capable de discuter de façon tout à fait naturelle. L'Afeela 1 peut évoluer et apprendre les préférences et autres habitudes des passagers, ce qui en fait le compagnon de voyage idéal pour discuter et planifier les trajets.

Mais bien évidemment, l'Afeela 1 n'a pas oublié sa fonction première de voiture. Les moteurs électriques, les freins et la suspension sont contrôlés comme un tout grâce à l'utilisation de technologies entraînées par la recherche en robotique, ce qui permet d'optimiser le confort de conduite ainsi que la maniabilité, quel que soit l'état de la route.

Elle embarque également des systèmes propriétaires Automated Driver Assistance Systems (ADAS). Les données des capteurs précédemment évoqués sont analysées par une unité centrale hautes performances dotée d'une puissance de calcul de 800 TOPS, ce qui permet d'aider efficacement le conducteur tout au long du trajet.

En production, l'Afeela 1 propose deux niveaux de finition, Origin et Signature. Le modèle présenté ici est l'Afeela 1 Signature, équipée de jantes 21 pouces. Le système de divertissement arrière et le système de surveillance avec caméra centrale sont de série.

Les livraisons de l'Afeela 1 débuteront mi-2026. Ce véhicule révolutionnaire va changer l'idée que l'on se fait du transport.

Chevrolet Corvette CX Concept '25

(En vente dans Brand Central)

Une hypercar électrique qui donne un aperçu de l'avenir de la Corvette.

La Corvette CX Concept est une Corvette dans toute sa splendeur. Conçue à la fois pour la route et la piste, la Corvette CX Concept est une vision futuriste d'une hypercar Corvette électrique.

De ses proportions athlétiques à son profil saillant, de son habitacle niché entre des flancs puissants à ses surfaces simples et raffinées, en passant par une sous-structure intégrée visible et un intérieur poids plume ultra-fonctionnel, chaque détail a été pensé pour le conducteur.

La CX intègre des composants aérodynamiques actifs, notamment des éléments mobiles à l'avant et à l'arrière, ainsi qu'une géométrie optimisée sur sa partie inférieure, qui garantissent son efficacité sur route et ses hautes performances sur piste. Un système d'appui aérodynamique à poussée vectorielle assure son équilibre avant et arrière. Cette transmission intégrale embarque quatre moteurs électriques intégrés à la sous-structure RESS qui développent une puissance de 2 000 chevaux.

Chevrolet Corvette CX.R Vision Gran Turismo Concept

(En vente dans Brand Central)

Une GT futuriste inscrite dans la lignée des Corvette.

La Corvette CX.R Vision Gran Turismo Concept a été exclusivement conçue pour la piste et laisse entrevoir l'avenir de Corvette en GT.

L'aérodynamisme de la Corvette CX.R Vision Gran Turismo Concept est agressif, sa garde au sol est plus basse et elle est plus légère que la Corvette CX Concept. Dotée d'un système e-carburant/hybride électrique, la CX.R VGR repose sur deux moteurs électriques à l'avant et un moteur électrique à l'arrière couplé à un V8 twin-turbo à petite cylindrée et à haut régime, qui fournissent performances et autonomie pour les courses d'endurance.

L'habitacle de la CX.R VGT est spécialement conçu pour une utilisation sur piste avec son poids plume et la garniture en mousse des sièges réduite à son minimum pour assurer un maintien important de la tête et du cou face aux forces subies dans les gros virages. Le volant est équipé de touches et de boutons physiques pour une utilisation avec des gants de course.

La livrée jaune et noir s'inscrit dans la lignée des voitures de course Corvette GT des 25 années passées.

Renault Avantime 3.0 V6 24V '02

(En vente dans Brand Central et chez le concessionnaire de voitures d'occasion)

Un coupé unique qui repousse les limites des carrosseries monoformes.

La Renault Avantime allie une carrosserie particulière et le plus que célèbre monospace, le Renault Espace. Née d'une étude de conception du designer en chef de chez Renault Patrick Le Quément, l'Avantime a fait sa première apparition au salon de l'automobile de Genève de 1999. Lorsque Renault a annoncé son planning de sortie pour la voiture en 2001, le public a été impressionné.

Au premier coup d'œil, l'Avantime ressemble à un monospace, mais avec deux portes seulement. À l'intérieur, la voiture embarque deux rangées de sièges pour accueillir cinq passagers. Renault s'est expliqué en disant que l'Avantime serait intentionnellement un coupé de niche.

Et quand on monte dedans, on comprend mieux l'idée. Cinq places seulement dans un grand monospace, c'est clairement un luxe que peu pouvaient s'offrir. Le siège arrière offre un champ de vision incroyable. En baissant toutes les fenêtres, l'immense toit panoramique laisse entrer tellement de lumière que le sentiment de liberté que la voiture procure avoisine celui des cabriolets.

Sur son territoire d'origine, la voiture embarquait entre autres un 2 litres turbo mais au Japon, l'Avantime passait carrément sur un V6 3 litres DACT 24 soupapes. Côté puissance, elle sortait 207 ch à 6 000 tr/min, avec un couple maximum de 29,5 kgfm à 3 750 tr/min. Fidèle à sa lignée, la qualité de conduite de l'Avantime est complexe avec son couple énorme et sa souplesse caractéristique des Renault. C'est bien simple, elle se conduit si bien que même les berlines et les coupés ne peuvent pas rivaliser.

L'Avantime est la somme de tout ce qui a permis à Renault de se démarquer, montrant ainsi que les carrosseries monoformes n'étaient pas réservées aux monospaces.