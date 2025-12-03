Eidos-Montréal (Deus Ex, Les Gardiens de la Galaxie) : encore des départs, le studio en danger ?

Pendant 10 ans, Eidos-Montréal a su se faire apprécier des joueurs en développant de nouveaux jeux Deus Ex, Shadow of the Tomb Raider et Marvel's Guardians of the Galaxy. Le studio canadien a également collaboré avec Crystal Dynamics dans le développement de Marvel's Avengers. Désormais sous la houlette d'Embracer, Eidos-Montréal peine à trouver une certaine stabilité.

Encore des licenciements chez Eidos-Montréal





Le studio s'était déjà séparé de 75 employés en début d'année, mais selon les informations d'Insider Gaming, voilà qu'Eidos-Montréal licencie de nouveau plus d'une douzaine de salariés. Sur LinkedIn, le directeur du gameplay Samuel Daher a notamment annoncé son départ du studio, rappelant que « les temps sont difficiles ».

Eidos-Montréal survit avec des collaborations





D'après les sources d'Insider Gaming, la plupart des projets d'Eidos-Montréal auraient été annulés. Le studio canadien compte désormais sur ses collaborations avec les Xbox Game Studios, à savoir Grounded 2 (Obsidian Entertainment) et Fable (Playground Games). Insider Gaming évoque également un autre projet interne, dont le développement a commencé en 2019, mais qui n'aurait désormais aucun moyen de recouvrir ses coûts actuels.

Eidos-Montréal n'a pas fait de commentaire concernant ces nouveaux départs. De son côté, Embracer a confié à Aspyr le développement de Deus Ex Remastered, qui sortira en début d'année prochaine. Vous pouvez retrouver tous les jeux de la saga sur GOG.com.