Actualité
Accueil Actualités
Marvel's Guardians of the Galaxy Annonce Eidos Square Enix E3 2021 (25)

Eidos-Montréal (Deus Ex, Les Gardiens de la Galaxie) : encore des départs, le studio en danger ?

par
Source: Samuel Daher et Insider Gaming

Pour la deuxième fois cette année, Eidos-Montréal licencie des employés. Selon plusieurs sources, les projets se font de plus en plus rares en interne.

Pendant 10 ans, Eidos-Montréal a su se faire apprécier des joueurs en développant de nouveaux jeux Deus ExShadow of the Tomb Raider et Marvel's Guardians of the Galaxy. Le studio canadien a également collaboré avec Crystal Dynamics dans le développement de Marvel's Avengers. Désormais sous la houlette d'EmbracerEidos-Montréal peine à trouver une certaine stabilité.

Encore des licenciements chez Eidos-Montréal

Le studio s'était déjà séparé de 75 employés en début d'année, mais selon les informations d'Insider Gaming, voilà qu'Eidos-Montréal licencie de nouveau plus d'une douzaine de salariés. Sur LinkedIn, le directeur du gameplay Samuel Daher a notamment annoncé son départ du studio, rappelant que « les temps sont difficiles ».

Eidos Montréal Jeux Logo Bannière

Eidos-Montréal survit avec des collaborations

D'après les sources d'Insider Gaming, la plupart des projets d'Eidos-Montréal auraient été annulés. Le studio canadien compte désormais sur ses collaborations avec les Xbox Game Studios, à savoir Grounded 2 (Obsidian Entertainment) et Fable (Playground Games). Insider Gaming évoque également un autre projet interne, dont le développement a commencé en 2019, mais qui n'aurait désormais aucun moyen de recouvrir ses coûts actuels.

Eidos-Montréal n'a pas fait de commentaire concernant ces nouveaux départs. De son côté, Embracer a confié à Aspyr le développement de Deus Ex Remastered, qui sortira en début d'année prochaine. Vous pouvez retrouver tous les jeux de la saga sur GOG.com.

redacteur vignetteClint008
Rédacteur - Testeur
Commenter
Mots-clés
Eidos-Montréal Licenciements Départs Projets internes Développement Jeu vidéo Embracer Deus Ex Guardians of the Galaxy Fable Grounded 2

Commenter 0 commentaire

Soyez le premier à commenter ce contenu !

Commenter Lire les commentaires