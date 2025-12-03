Actualité
Accueil Actualités
BallxPit Press3 scaled

BALL x PIT : un gros chiffre de joueurs et des mises à jour pour le jeu avec des béboules

par
Source: Communiqué de Devolver Digital

Le jeu de casse-briques roguelike a séduit de très nombreux joueurs sur ordinateurs et consoles. Devolver et Kenny Sun teasent les futures mises à jour, qui vont rajouter pas mal de contenu.

Un million de ventes pour BALL x PIT

L’éditeur Devolver Digital est heureux d’annoncer avoir dépassé le million d’aventuriers et d’aventurières pour son roguelite complètement maboule BALL x PIT. Vous savez ce que cela signifie : le développeur Kenny Sun doit continuer de faire du BALL x PITTrois contenus inédits sont en préparation.

BallxPit Press1

Trois mises à jour annoncées pour BALL x PIT, voici les nouveautés

Le jeu va profiter de trois – oui, TROIS – nouveaux contenus pour 2026. Chaque mise à jour offrira :

  • De nouvelles béboules ;
  • De nouvelles évolutions ;
  • De nouveaux bâtiments ;
  • De nouveaux personnages ;
  • De nouveaux trucs en tout genre.

Quand sortiront les mises à jour de BALL x PIT ?

En janvier, levez votre petit doigt avec la mise à jour Regal. En avril, faufilez-vous dans la pénombre avec la mise à jour Shadow. En juillet, opérez un retour aux sources rafraîchissant avec la mise à jour Naturalist.

Vous pensiez fébrilement vous en être enfin sortis ? N’espérez pas pouvoir passer à autre chose de sitôt : tout un tas de nouvelles idées farfelues vont venir aiguiser votre appétit de boulettes. De plus amples informations sur la première de ces trois mises à jour débouleront très bientôt. D’ici là, retournez dans la fosse : vous avez des béboules à fusionner !

BALL x PIT est disponible sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Switch et Switch 2. Vous pouvez acheter le jeu à 14,99 € sur Gamesplanet.

Lire aussi : BALL x PIT, RV There Yet?, CloverPit, c'est quoi ces jeux qui rencontrent un énorme succès ?

redacteur vignetteClint008
Rédacteur - Testeur
Commenter
Mots-clés
BALL x PIT 1 million Chiffre Ventes Joueurs Béboules Casse brique Devolver Digital Kenny Sun and Friends Regal Shadow Naturalist

Commenter 0 commentaire

Soyez le premier à commenter ce contenu !

Commenter Lire les commentaires