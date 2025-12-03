BALL x PIT : un gros chiffre de joueurs et des mises à jour pour le jeu avec des béboules

BALL x PIT : un gros chiffre de joueurs et des mises à jour pour le jeu avec des béboulespar Amaury M.
Le jeu de casse-briques roguelike a séduit de très nombreux joueurs sur ordinateurs et consoles. Devolver et Kenny Sun teasent les futures mises à jour, qui vont rajouter pas mal de contenu.
Un million de ventes pour BALL x PIT
L’éditeur Devolver Digital est heureux d’annoncer avoir dépassé le million d’aventuriers et d’aventurières pour son roguelite complètement maboule BALL x PIT. Vous savez ce que cela signifie : le développeur Kenny Sun doit continuer de faire du BALL x PIT ! Trois contenus inédits sont en préparation.
Trois mises à jour annoncées pour BALL x PIT, voici les nouveautés
Le jeu va profiter de trois – oui, TROIS – nouveaux contenus pour 2026. Chaque mise à jour offrira :
- De nouvelles béboules ;
- De nouvelles évolutions ;
- De nouveaux bâtiments ;
- De nouveaux personnages ;
- De nouveaux trucs en tout genre.
Quand sortiront les mises à jour de BALL x PIT ?
En janvier, levez votre petit doigt avec la mise à jour Regal. En avril, faufilez-vous dans la pénombre avec la mise à jour Shadow. En juillet, opérez un retour aux sources rafraîchissant avec la mise à jour Naturalist.
Vous pensiez fébrilement vous en être enfin sortis ? N’espérez pas pouvoir passer à autre chose de sitôt : tout un tas de nouvelles idées farfelues vont venir aiguiser votre appétit de boulettes. De plus amples informations sur la première de ces trois mises à jour débouleront très bientôt. D’ici là, retournez dans la fosse : vous avez des béboules à fusionner !
BALL x PIT est disponible sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Switch et Switch 2. Vous pouvez acheter le jeu à 14,99 € sur Gamesplanet.
