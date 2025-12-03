BALL x PIT : un gros chiffre de joueurs et des mises à jour pour le jeu avec des béboules

Un million de ventes pour BALL x PIT





L’éditeur Devolver Digital est heureux d’annoncer avoir dépassé le million d’aventuriers et d’aventurières pour son roguelite complètement maboule BALL x PIT. Vous savez ce que cela signifie : le développeur Kenny Sun doit continuer de faire du BALL x PIT ! Trois contenus inédits sont en préparation.

Trois mises à jour annoncées pour BALL x PIT, voici les nouveautés





Le jeu va profiter de trois – oui, TROIS – nouveaux contenus pour 2026. Chaque mise à jour offrira :

De nouvelles béboules ;

De nouvelles évolutions ;

De nouveaux bâtiments ;

De nouveaux personnages ;

De nouveaux trucs en tout genre.

Quand sortiront les mises à jour de BALL x PIT ?





En janvier, levez votre petit doigt avec la mise à jour Regal. En avril, faufilez-vous dans la pénombre avec la mise à jour Shadow. En juillet, opérez un retour aux sources rafraîchissant avec la mise à jour Naturalist.

Vous pensiez fébrilement vous en être enfin sortis ? N’espérez pas pouvoir passer à autre chose de sitôt : tout un tas de nouvelles idées farfelues vont venir aiguiser votre appétit de boulettes. De plus amples informations sur la première de ces trois mises à jour débouleront très bientôt. D’ici là, retournez dans la fosse : vous avez des béboules à fusionner !

BALL x PIT est disponible sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Switch et Switch 2. Vous pouvez acheter le jeu à 14,99 € sur Gamesplanet.

