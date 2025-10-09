skate. : un gros chiffre de joueurs pour le free-to-play, la Saison 1 est lancée

Un gros chiffre de joueurs pour skate.





L'équipe de skate. est fière d’annoncer que l’accès anticipé a rassemblé plus de 15 millions de joueurs et joueuses depuis son lancement il y a 3 semaines. Ce chiffre témoigne du travail acharné des équipes de Full Circle pour créer un bac à sable de skateboard en constante évolution ainsi que des nombreuses heures de jeu captivantes qui attendent les joueurs et joueuses à San Vansterdam.

La Saison 1 de skate. est lancée





De plus, la Saison 1 a débuté cette semaine avec de toutes nouvelles zones pour skater, des défis, des missions, des événements saisonniers, de nouveaux partenariats avec des marques, des éléments cosmétiques, des améliorations de l'expérience de jeu et bien plus encore. Chaque saison aura son propre thème, à commencer par la Saison 1 : Hesh & Fresh, directement inspirée des années 90.

Plus de détails sur le contenu de la Saison 1 sont disponibles :





De nouveaux événements :

Skate-o-Ween (du 21 octobre au 11 novembre) : À San Van, on célèbre Halloween avec Skate-o-Ween, un événement qui met en avant la convivialité plutôt que l'épouvante, en créant des costumes originaux pour faire du skate dans des tenues amusantes. Ne manquez pas les décorations effrayantes qui parsèmeront la ville !

(du 21 octobre au 11 novembre) : À San Van, on célèbre Halloween avec Skate-o-Ween, un événement qui met en avant la convivialité plutôt que l'épouvante, en créant des costumes originaux pour faire du skate dans des tenues amusantes. Ne manquez pas les décorations effrayantes qui parsèmeront la ville ! 7-Ply Maple Harvest (du 18 novembre au 2 décembre) : Le festival annuel de San Van, 7-Ply Maple Harvest, est une tradition de longue date qui célèbre les érables uniques de la ville. Dans les années 70, les skateurs ont découvert que le bois de ces arbres était parfaitement adapté à la fabrication de skateboards. C'est une fête communautaire ancrée dans la culture du skate, la progression et la réflexion.

De nouveaux défis et missions :

Chaque saison proposera 40 nouveaux défis qui changeront chaque semaine. Les joueurs et joueuses pourront également accomplir de toutes nouvelles missions quotidiennes, hebdomadaires, saisonnières ou liées à des événements pour gagner des Tix et débloquer de nouvelles récompenses.

De nouvelles marques partenaires et de nouveaux morceaux ajoutés à la bande originale :

De nouvelles marques font leur apparition dans la boutique du jeu, notamment NHS’s Santa Cruz, Creature et Independent. La Saison 1 propose également 21 nouveaux morceaux inspirés des années 90, avec des titres de Bad Religion, Dinosaur Jr., Ice Cube et bien d'autres. La liste complète des morceaux sera bientôt disponible.

Mise à jour de l'éclairage et skate.Pass :

Parallèlement à la Saison 1, la toute nouvelle mise à jour de l'éclairage et le skate.Pass seront lancés. Plus d'informations à ce sujet sont disponibles dans The Grind Vol. 6.

skate. est disponible en free-to-play sur PC, PlayStation et Xbox. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Cdiscount.