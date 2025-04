Tomb Raider : un jeu annulé fait surface en images

Crystal Dynamics n'a rien sorti depuis Marvel's Avengers, le studio aide The Initiative sur Perfect Dark et développe surtout un nouveau jeu Tomb Raider, sous Unreal Engine 5 et édité par Amazon Games. Mais voilà qu'un titre avec Lara Croft vient de fuiter sur la Toile, un projet qui ne verra jamais le jour.

Sur X (ex-Twitter), Infinity Tomb Raider relaye la découverte d'un certain ropir20606 qui a posté sur Archive.org des images et informations sur ce titre. Crystal Dynamics développait en collaboration avec Virtuos Shanghai Tomb Raider: Anniversary Remaster, une version remastérisée du remake des premières aventures de Lara Croft. Oui, un énième lifting qui était visiblement en développement entre 2019 et 2021, à l'époque où Crystal Dynamics et les droits de la licence Tomb Raider appartenaient encore à Square Enix, avant que l'éditeur japonais ne revende tout ça (et plus encore) à Embracer Group.

À l'origine du projet, Tomb Raider: Anniversary Remaster devait simplement être un portage pour Xbox One et les autres plateformes modernes de la version PC du remake (sorti à l'origine en 2007), mais les studios ont décidé de rajouter des fonctionnalités modernes en fusionnant les moteurs de jeu de Tomb Raider: Anniversary et Rise of the Tomb Raider. Une tâche qui s'est révélée être plus compliquée que prévu et le projet a été annulé. Nous avons quand même quelques images, dont le modèle 3D de Lara Croft, réalisé en 2019 et issu d'une première version jouable en interne.

Malheureusement, Tomb Raider: Anniversary Remaster ne verra jamais le jour, au grand dam des fans... Vous pouvez retrouver les premières aventures de l'exploratrice anglaise dans Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft, disponible à partir de 23,46 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac, GOG.com et Gamesplanet.