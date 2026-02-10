Final Fantasy VII Rebirth date son arrivée sur Switch 2 et Xbox, ses tarifs définitivement revus à la baisse !

FFVII va poursuivre sa renaissance multiplateforme





Lors du récent Nintendo Direct Partner Showcase, Square Enix n'avait pas apporté que The Adventures of Elliot: The Millennium Tales dans ses bagages. En effet, quelques jours seulement après l'arrivée de Final Fantasy VII Remake Intergrade sur Switch 2, c'est sa suite Final Fantasy VII Rebirth qui a été datée sur la console de Nintendo, ainsi que sur Xbox Series X|S et le Microsoft Store, faisant suite à l'annonce de septembre.

C'est donc le mercredi 3 juin 2026 que les joueurs possédant ces consoles pourront enfin rattraper leur retard sur ceux ayant déjà pu découvrir cet Action-RPG sur PS5 et les autres boutiques PC (Steam et Epic Games Store). Il sera d'ailleurs compatible Xbox Play Anywhere et Xbox Cloud Gaming. Outre des visuels en page suivante, si vous désirez votre dose de Sephiroth, une nouvelle bande-annonce a été diffusée pour l'occasion :

Un point sur les nouveautés





Comme avec FFVII Remake Intergrade, ces versions de Rebirth disposeront de la fonctionnalité « Aides de jeu », permettant d'activité dans les menus tout un tas d'éléments à même de faciliter l'aventure, bien que cela nuise clairement à l'intérêt même de jouer. Remplissage des jauges de PV et PM après chaque combat, jauge d'ATB illimitée, possibilité d'infliger 9 999 dégâts à chaque coup et bien d'autres options seront donc accessibles.

Des précommandes et réductions





Les joueurs optant pour la version dématérialisée (c'est une Carte clé de jeu sur Switch 2 de toute manière) bénéficient de 20 % de remise jusqu'au 2 juin (eShop) ou 10 juin (Microsoft Store), abaissant le tarif de 59,99 € à seulement 47,99 € pour la version de base et de 79,99 € à 63,99 € pour la Digital Deluxe. En plus de ça, vous recevrez les bonus suivants :

Bonus de précommande Édition Standard Matéria d'invocation Pot magique.

Accessoire : Ras-de-cou du cycle de la vie.

Protection : Bracelet orchidée.

Artbook numérique.

Mini bande-son numérique. Édition Digital Deluxe Tous ceux de l'édition Standard.

Matéria d'invocation Trio de mogs.

Matéria d'invocation Chocobo chicos.

Protection : Bracelet Midgar.

Bracelet Shrina. Édition physique Switch 2 Carte Magic: The Gathering Final Fantasy de Zack Fair, avec une illustration alternative de Tetsuya Nomura. Dans la limite des stocks disponibles.

Enfin, depuis ce lundi 9 février 2026, les versions PS5 et PC ont vu leur prix définitivement diminuer ! Voici les nouveaux tarifs :

Standard Edition - 59,99 € (PS5) / 49,99 € (PC) ;

Digital Deluxe Edition - 79,99 € (PS5) / 69,99 € (PC) ;

Digital Deluxe Edition Upgrade - 20,00 € (PS5 et PC) ;

Digital Twin Pack - 89,99 € (PS5) / 79,99 € (PC) ;

Digital Twin Pack Deluxe Edition - 109,99 € (PS5) / 99,99 € (PC).

Si vous préférez le physique et faire encore plus d'économie, le double pack avec les deux jeux est actuellement vendu 65,23 € chez Cdiscount.