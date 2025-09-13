Final Fantasy VII Rebirth à venir sur Switch 2 et Xbox Series X et S, mais pas que !

Final Fantasy VII Rebirth étend son horizon





Square Enix vient de confirmer une excellente nouvelle pour les fans de Cloud et de Sephiroth. Jusqu’à présent exclusive à la PlayStation 5, la saga Final Fantasy VII Remake va désormais s’offrir aux joueurs Nintendo et Xbox. Alors oui, ça, nous le savions déjà avec la venue de Remake, mais notez que la firme va aller encore plus loin. En effet, le géant a confirmé que l’ensemble de la trilogie "Remake" sera disponible sur Switch 2 et Xbox Series X / S. Une annonce qui marque un tournant dans la stratégie de l’éditeur. Comme indiqué dans un Tweet sur X :

La trilogie Remake sera également disponible sur Switch 2, Xbox Series X / S et Xbox sur PC, ainsi que sur PlayStation 5, Steam et Epic Games Store !

Une déclaration du directeur Naoki Hamaguchi





Naoki Hamaguchi, directeur de Final Fantasy VII Remake et Rebirth, a tenu à partager son enthousiasme concernant cette ouverture multiplateforme :

La série Final Fantasy VII Remake va désormais s’étendre aux principales plateformes. PlayStation 5, Xbox Series X / S, Nintendo Switch 2 et PC : nous tenons à ce que les joueurs puissent profiter de chaque Partie de la trilogie de la manière qui correspond le mieux à leur style de vie. À l’approche du dernier volet, je suis profondément reconnaissant que davantage de personnes puissent découvrir l’univers dans lequel nous avons mis tout notre cœur.

Une nouvelle ère pour le Remake





Avec cette annonce, Square Enix confirme sa volonté d’élargir le public de la licence, à l’heure où la trilogie entre dans sa phase finale. Les joueurs de toutes plateformes pourront désormais plonger dans l’aventure réimaginée de Cloud, Tifa, Aerith et Sephiroth, sans barrière matérielle.

Pour mémoire, Final Fantasy VII Remake Intergrade sera disponible le 22 janvier 2026 sur Nintendo Switch 2, Xbox Series X /S et PC via le Microsoft Store, avant que les autres parties de la trilogie n’arrivent à leur tour sur toutes les plateformes mentionnées.

