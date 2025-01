TEST Final Fantasy VII Rebirth : sur la ROG Ally Z1 Extreme, cela donne quoi ?

Un plaisir d’avoir Cloud dans la poche





Après un passage sur PS5 (et PS5 Pro), Final Fantasy VII Rebirth s’invite sur PC ! Et si vous êtes un amoureux des « consoles » portables du moment, c’est exactement le genre de production que vous aimeriez avoir dans la poche. La ROG Ally Z1 Extreme est sortie en 2023, mais reste toujours une machine d’actualité. Nous avons donc testé cette adaptation sur le bébé d’Asus... Un rendu qui claque ou un jeu à éviter sur cette plateforme ?

Un petit bonheur dans la poche !

Comme nous sommes curieux, nous nous sommes empressés de mettre les graphismes au maximum (à 25W au passage). Sans surprise, bien que l’image soit belle et pétante, le framerate ne suit pas. Résultat des courses ? Nous avons un titre qui tourne dans les 15 fps. Alors attention, c’était pour expérimenter la chose, nous voulions voir comment la ROG Ally allait réagir avec un tel rendu. Nous avons alors fait la chose inverse, à savoir mettre les graphismes au minimum. Et là, le titre tourne dans les 40-50 fps, avec du clipping dans les environs et un rendu quelque peu baveux ; en même temps, l’Echelle de résolution dynamique est à 33 %, donc rien de surprenant.

À partir de là, nous avons commencé à tripoter les options afin d’optimiser le titre à notre belle portable. En effet, nous voulions un jeu lisse avec une image plaisante à regarder. Nous avons alors trouvé le bon compromis. L’Echelle de résolution dynamique (Maximale) et (Minimale) sont à 50 % ; sincèrement, sur un écran 7 pouces, c’est amplement suffisant. Pour le reste, nous avons mis les réglages en « Élevés » (oui, oui), sauf pour le niveau de détails des arrière-plans et la résolution des textures, que nous avons basculés sur « Moyen », et la Proportion de personnages sur « 2 ».

Alors, cela donne quoi ? Dans les zones ouvertes, Final Fantasy VII Rebirth tourne dans les 30-40 fps sur la ROG Ally Z1 Extreme. C’est plus que raisonnable ! Dans les endroits un peu plus cloîtrés, comme les cavernes, les bâtiments, etc., le nombre d’images par seconde vacille entre 40-50 fps. Certes, nous sommes obligés de faire diverses concessions sur plusieurs points, mais nous avons là un titre jouable, avec des jeux de lumières prenants, des textures propres et des environnements plaisants à regarder sur un petit écran. Il suffit de regarder nos captures, essayez d’imaginer ça sur une petite console portable.

Et si « je suis à la maison et que je passe la ROG Ally Z1 Extreme en mode Turbo » ? En effet, en branchant la belle sur le secteur, nous gagnons quelques watts. La réponse est alors évidente : qui dit plus d’énergie dans la machine dit un jeu plus stable ; nous gagnons donc quelques framerates supplémentaires. Si vous êtes sur votre canapé, autant connecter votre prise. Pour finir, si cela ne vous dérange pas d’avoir des imperfections à l’image (reproduction, mini-saccades sur les personnages et bien d’autres petites choses), vous pouvez aussi utiliser le logiciel AMD Software: Adrenalin, qui permet de gagner des FPS. De notre côté, nous ne sommes pas fans du rendu, mais vous pouvez tout de même essayer.

Vous l’aurez donc compris, Final Fantasy VII Rebirth est super propre sur une telle machine. La ROG Ally Z1 Extreme en a encore sous le capot pour faire tourner des petites merveilles que nous pouvons trimballer n’importe où. Oui, encore une fois, nous devons réduire quelques paramètres, mais finalement, le rendu est plus que plaisant à la mirette. Et sur un écran de 7 pouces, le titre passe plutôt bien. Bref, un petit bonheur dans la poche !

