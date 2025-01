TEST Final Fantasy VII Rebirth : une renaissance sur PC

La magie opère !





Février 2024, les possesseurs de la PS5 ont pu mettre la main sur la suite de Final Fantasy VII Remake, le terrible et sympathique Final Fantasy VII Rebirth. Entre-temps, le titre a eu droit à une mise à jour permettant de jouir d’une image clinquante sur PS5 Pro (lire notre test au passage). Nous sommes en 2025, Square Enix a pris la décision de porter cette aventure prenante et extraordinaire sur PC. Nous avons testé la bête, il est temps de vous en parler !

Un véritable plaisir !

Pour commencer, nous y avons joué avec les configurations au maximum. Alors ? Ça claque ! La firme japonaise nous transporte dans un univers visuel sublimé et envoûtant. L’éclairage, véritable atout de cette nouvelle version, a été considérablement amélioré ! Les particules de lumière virevoltent dans tous les sens, les jeux d’ombre sont bien gérés, c’est époustouflant ! Les zones explorables et les cinématiques bénéficient d’une teinte plus naturelle, donnant vie à chaque détail. Le monde de Final Fantasy VII n’a jamais semblé aussi vivant et captivant.

Mais attendez, ce n’est pas tout, la performance n’est pas en reste. Grâce à la technologie DLSS, nous pouvons jouir d’une cadence d’affichage allant jusqu’à 120 fps, selon le choix de votre résolution bien évidemment. Sans surprise, l’expérience devient encore plus fluide et réactive, surtout pendant les affrontements demandant un brin de doigté. La résolution a également été optimisée, exhibant des graphismes d’une netteté impressionnante.

En outre, les textures de Final Fantasy VII Rebirth sur PC sont éclatantes, rendant chaque scène plus immersive. Par ailleurs, en fonction de votre matériel, le titre propose de nombreuses options pour personnaliser l’apparence des arrière-plans, des modèles, etc. Trois paramètres graphiques sont disponibles (bas, moyen, élevé), vous pouvez donc ajuster chaque option pour obtenir un rendu parfaitement adapté à votre machine. Les arrière-plans profitent de détails améliorés grâce au MIP mapping et à une meilleure gestion des distances. Résumons tout cela en un mot : magnifique !

Notation Verdict 19 20