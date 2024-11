TEST Final Fantasy VII Rebirth : que vaut la version PS5 Pro ?

Seconde partie de l'ambitieux projet de remakes du RPG culte de Square Enix, Final Fantasy VII Rebirth est sorti en début d’année 2024 en exclusivité sur PlayStation 5, faisant le bonheur des fans. Mais le titre souffrait de gros défauts visuels avec le mode privilégiant la fluidité, dommage. Le jeu de rôle de Square Enix a droit à sa mise à jour PlayStation 5 Pro avec un argument de taille : l’arrivée d’un nouveau mode de rendu utilisant les améliorations de la machine pour avoir une meilleure qualité d’image et un framerate élevé. Le résultat est-il concluant ?

Final Fantasy VII Rebirth est enfin beau en 4K et fluide à 60 fps.



Ne passons pas par quatre chemins, le mode Résolution & Fluidité (appelé Versatility Mode en anglais) est une totale réussite. Grâce à lui, Final Fantasy VII Rebirth est enfin beau en 4K et fluide à 60 fps, c’est un régal pour la rétine et le gameplay. Plus besoin de choisir entre de belles textures détaillées ou un framerate convenable, nous avons enfin les deux en même temps sur PS5 Pro grâce au PSSR et à la puissance de la console. Adieu les textures moches ou les effets de flou, tout est (presque) parfait.

Les autres modes de rendu sont toujours là, le mode Résolution n’est pas plus beau, mais tourne à 30 fps seulement, tandis que les modes Fluidité (image nette) et Fluidité (image lisse) perdent un peu en détails visuels en faisant grimper le framerate à 60 fps. D’ailleurs, impossible de voir à l’œil nu la différence entre ces deux modes Fluidité, mais, vous l’avez compris : Final Fantasy VII Rebirth se joue en mode Résolution & Fluidité sur PlayStation 5 Pro, c’est le meilleur des deux modes réunis ensembles.

Les plus Le meilleur des deux mondes avec le mode Résolution & Fluidité Les moins Les trois autres modes désormais inutiles

Notation Verdict 18 20