.hack//Z.E.R.O. : CyberConnect2 prend le contrôle de The World pour célébrer son 30e anniversaire

Hello world





Nous avions rendez-vous lundi midi pour découvrir un nouveau jeu signé CyberConnect2, un projet s'inscrivant dans le cadre des célébrations du 30e anniversaire du studio japonais fondé le 16 février 1996. La durée de la vidéo a été inversement proportionnelle au plaisir procuré en comprenant que nous avions affaire à un nouveau projet .hack, licence débutée sur PS2 sous la forme d'une quadrilogie et qui sous certains aspects peut être vue comme un précurseur à Sword Art Online et autres Shangri-La Frontier avec la mise en avant d'un monde alternatif au sein d'un MMORPG : The World. Depuis .hack//G.U. Last Recode en 2017, aucun projet vidéoludique n'avait vu le jour et il faut remonter bien plus loin dans le temps pour en trouver un original.

Eh bien, voici .hack//Z.E.R.O., qui sera un Action-RPG à destination des consoles de salon, entièrement développé et édité par CyberConnect2, Bandai Namco ayant octroyé au studio la permission d'utiliser la licence.

Les premiers détails sur .hack//Z.E.R.O.





Comme rapporté par Gematsu, Hiroshi Matsuyama a déclaré à Famitsu que .hack//Z.E.R.O. n'a aucun lien avec le light novel .hack//ZERO. Son histoire se déroulera environ 10 ans dans le futur par rapport à nous, soit aux alentours de 2036. Forcément, la technologie a bien évolué dans le monde réel depuis les premiers jeux et nous devrions le voir, puisque la réalité en dehors de The World, qui sera toujours au cœur de l'intrigue, ne se limitera cette fois pas à des e-mails et pages web, aucune contrainte ne pesant sur le studio.

À la fin de la vidéo, nous retrouvons des détails concernant l'équipe derrière le jeu, avec par exemple Taro Hakase derrière le thème musical, qui a déjà travaillé avec Céline Dion par le passé. La phrase « This world is at "Dusk", it matches with us so well. » (« Ce monde est au crépuscule, il nous correspond si bien. » est elle à mettre directement en lien avec l'intitulé Project Dusk de cette production. Enfin, sous cette dernière, nous pouvons lire la chose suivante :

Imirt Cróga Iontach Tús Pianmhar Ciúnas Eochair Lionn dubh Uilíoch Olc Beithíoch Jouer Courageux Merveilleux Commencer Douloureux Silence Clé Bière noir Universel Mal Bête

N'essayez pas de chercher un sens sous forme d'une phrase. Ces douze mots irlandais pourraient être liés au système de mots-clés (keywords) des précédents jeux.

Un site officiel a été lancé, il ne reste plus qu'à patienter pour en apprendre davantage sur ce .hack//Z.E.R.O.. Si vous jouez sur PC, .hack//G.U. Last Recode est lui actuellement vendu 42,49 € chez Gamesplanet.