.hack : la saga de Bandai Namco a 20 ans, un logo, des livres et une compilation de la bande-son pour les célébrer

Aussi complexe que fascinante, la saga de jeux vidéo .hack a une place particulière dans le cœur de nombreux joueurs. Cet univers de fiction racontant l'histoire de personnages en jouant d'autres dans un monde virtuel fictif a été façonné autour de mangas, anime, romans et jeux de cartes à collectionner, mais ce sont bien les jeux vidéo qui ont le plus marqué les fans.

La tétralogie Infection, Mutation, Outbreak et Quarantine sortie entre 2002 et 2003 au Japon a été suivie de la trilogie .hack//G.U. quelques années plus tard. D'ailleurs, cette dernière a été compilée, améliorée et étendue dans .hack//G.U. Last Recode, encore récemment porté sur Nintendo Switch (et disponible à partir de 24,90 € sur Amazon.fr). Les derniers vrais projets vidéoludiques originaux commencent à dater, mais alors que la série est encore dans les esprits, elle fête aujourd'hui même ses 20 ans, .hack//Infection étant sorti le 20 juin 2002 sur PS2 au Japon.

Bandai Namco Games a diffusé une vidéo spéciale pour marquer le coup, avec un logo commémoratif et surtout l'annonce de plusieurs initiatives. L'éditeur prévoit un .hack//20th Anniversary Book à venir le 19 juillet, une .hack//20th Anniversary Exhibit qui se tiendra au Yurakucho Marui de Tokyo du 9 au 28 août, un artbook Art Work: .hack//20th Game Art Works de sortie en décembre, ainsi qu'une compilation musicale en 3 volumes avec des inédits .hack//20th Best, également confirmée pour décembre. À priori, ces annonces concernent surtout le Japon, et même si des localisations plus tardives ne sont pas à exclure, il faudra peut-être réfléchir à l'import si vous souhaitez investir.

Pour ceux qui espèrent encore un retour de la franchise, il se pourrait que Bandai Namco ne l'ait pas encore totalement mise de côté. Pour ce qui est d'un épisode original, aucun indice n'a fuité, mais l'éditeur avait déposé l'intitulé Last Recollection en avril dernier, ce que les joueurs imagineraient bien être le sous-titre d'une compilation HD de la première tétralogie .hack. Il faudra cependant attendre une confirmation pour que nos rêves deviennent réalité.