.hack//G.U. Last Recode : la compilation de RPG dans un monde numérique annoncée et datée sur Switch

La licence .hack était l'une des plus étonnantes de l'ère de la PS2. Cette série de jeux de rôle solos prenant place dans une simulation virtuelle façon MMORPG a eu droit à plusieurs épisodes sous-titrés Infection, Mutation, Outbreak, Quarantine et frägment, avant de se décliner dans une autre trilogie dénommée .hack//G.U., et un spin-off sur PSP appelé .hack//Link.



C'est cette seconde partie de la saga qui a eu droit à un retour en force en 2017 avec .hack//G.U. Last Recode, un portage sur PC et PS4 de .hack//G.U. Vol. 1//Rebirth, .hack//G.U. Vol. 2//Reminisce et .hack//G.U. Vol. 3//Redemption, accompagnés du chapitre exclusif .hack//G.U. Reconnection. Les épisodes originaux bénéficiaient tous de graphismes modernisés et d'un gameplay amélioré.

Bonne nouvelle si vous n'avez pas encore parcouru les jeux ou rêvez de les faire sur une console portable, .hack//G.U. Last Recode vient d'être annoncé sur Nintendo Switch ! Le contenu sera le même qu'il y a 4 ans, pour des dizaines d'heures de plaisir. Pour les intéressés, la date de sortie est d'ores et déjà calée au 11 mars 2022, au format numérique, histoire de fêter les 20 ans de la licence

Pour les impatients, la version PS4 est elle toujours disponible à partir de 23,80 € sur Amazon.fr.

