Final Fantasy VII Remake et Rebirth : le Pack Double annoncé en édition physique, voici ce qu'il faut savoir

Les deux opus FF VII Remake et Rebirth réunis





Aujourd’hui Square Enix annonce que Final Fantasy VII Remake Intergrade et Final Fantasy VII Rebirth seront réunis en un Pack Double physique, disponible sur PlayStation 5 chez les revendeurs participants à partir du 4 décembre, juste à temps pour la fin de l’année. Les jeux sont respectivement sortis en décembre 2021 et en février 2024 sur PS5.

Final Fantasy VII Remake Intergrade, c'est quoi ?





Final Fantasy VII Remake Intergrade est une version enrichie et étendue de Final Fantasy VII Remake, acclamée par la critique et primée. Le jeu inclut un tout nouvel épisode mettant en scène Yuffie comme personnage principal, introduisant ainsi un arc narratif palpitant ainsi que de nombreuses nouveautés de gameplay à découvrir. Dans Final Fantasy VII Remake Intergrade, le monde est dominé par la sinistre compagnie Shinra, qui a pris le contrôle de la force vitale de la planète. Dans l’immense cité de Midgar, une organisation anti-Shinra appelée Avalanche mène la résistance. Cloud Strife, ancien SOLDAT - l’unité d’élite de la Shinra - devenu mercenaire, prête main-forte au groupe, sans se douter des conséquences épiques qui l’attendent.

Final Fantasy VII Rebirth, c'est quoi ?





Final Fantasy VII Rebirth fait suite au précédent opus, Final Fantasy VII Remake Intergrade. Il s'agit d'une nouvelle aventure indépendante qui se déroule sur une immense planète pleine de vie. Cloud, Tifa, Barret, Aerith et Red XIII fuient la citée dystopique de Midgar et explorent le vaste monde. À la poursuite de Séphiroth, un être tout droit surgi du passé de Cloud et déterminé à contrôler le monde, ces héros inattendus unissent leurs forces à celles de nouveaux compagnons comme Yuffie, la shinobi vaillante, et Cait Sith, un chat robotique moqueur. Final Fantasy VII Rebirth est une expérience inoubliable, pleine de rebondissements, de personnages mémorables et d'environnements à couper le souffle, qui plaira aussi bien aux vétérans qu'aux nouveaux joueurs.

Quelle est la date de sortie du pack FF VII Remake Intergrade + FF VII Rebirth ?



Le Pack Double physique Final Fantasy VII Remake Intergrade et Final Fantasy VII Rebirth sera disponible sur PlayStation 5 le 4 décembre 2025 chez les revendeurs participants, au prix conseillé de 69,99 €. Pour rappel, Final Fantasy VII Remake Intergrade sortira sur Nintendo Switch 2 le 22 janvier 2026, vous pouvez le précommander à 50,90 € chez Leclerc.