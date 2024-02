Physint : « j'ai réalisé que les gens mouraient », Hideo Kojima explique pourquoi il revient aux jeux d'espionnage

Connu pour la franchise de jeux d'action, d'infiltration et d'espionnage Metal Gear Solid, Hideo Kojima a désormais son propre studio loin de Konami. Kojima Productions n'a lancé que Death Stranding, mais il développe une suite, le jeu d'horreur exclusif aux Xbox OD et désormais Physint, un nouveau jeu d'action-espionnage dans une franchise inédite. Un retour à ses premiers amours qui ravit déjà les fans de MGS.

Ces trois jeux sont abordés dans une récente vidéo, HideoTube, dans laquelle Kojima revient notamment sur sa volonté de retourner aux jeux d'espionnage. Une volonté motivée par son âge et sa santé, le concepteur japonais fêtera bientôt ses 40 ans de carrière et a visiblement pris conscience de son inéluctable fin un jour ou l'autre, il veut donc se faire plaisir avant, et surtout faire plaisir aux joueurs. Hideo Kojima déclare :

Je suis devenu indépendant, j'ai voulu faire quelque chose de nouveau avec ma propre licence. Alors, pour me mettre au défi, j'ai d'abord créé Death Stranding. Ensuite, pour créer une franchise, j'ai réalisé Death Stranding 2: On The Beach. Je voulais faire quelque chose d'encore plus novateur, alors j'ai commencé à travailler sur OD. Depuis, il y a beaucoup de nouvelles idées. Mais au cours des huit dernières années, chaque jour sur les réseaux sociaux, de la part d'utilisateurs du monde entier, des gens m'ont demandé de créer un autre Metal Gear et des trucs comme ça. Ensuite, je suis tombé malade en 2020. C'était pendant la pandémie, donc j'étais malade et isolé pendant cette période. J'ai même été opéré. J'ai pensé, « je n'en peux plus ». J'étais au plus bas et j'avais l'impression que je ne pouvais pas recommencer à créer des jeux. J'ai aussi rédigé un testament. À ce moment, j'ai réalisé que les gens mouraient. Mais, j'ai eu 60 ans l'année dernière. J'aurais 70 ans dans dix ans. J'espère ne jamais prendre ma retraite. Cela dit, si les utilisateurs le désirent tant, j'ai pensé que je devrais changer un peu mes priorités. J’ai toujours envie de faire de nouvelles choses, mais j’ai décidé de créer un jeu d’action-espionnage. Je reçois de nombreuses demandes de Hollywood pour faire des films, mais je les ai refusées. Parce que j'ai ma propre entreprise maintenant, je ne peux pas partir avant un ou deux ans pour faire un film. La société s'effondrerait. J'étais dans une situation difficile. J'en ai parlé à Guillermo del Toro. Il a dit, « Hideo, ce que vous faites est déjà un film. Continuez comme vous êtes ». Ses paroles m'ont sauvé. Comme nous travaillerons avec de nombreux créateurs du secteur, même si le résultat est un jeu, il ne sera pas trop différent des films.

Même si Hideo Kojima a toujours été très influencé par le septième art, Physint veut pour rappel brouiller la frontière encore cinéma et jeu vidéo. Le concepteur affirme qu'il s'agira bien d'un vrai jeu, mais « si votre mère entre et vous voit jouer à ce jeu, elle pensera que vous regardez un film ». À défaut de pleinement se lancer dans le monde du cinéma, le concepteur japonais va donc continuer à mélanger les deux médias, pour le plus grand plaisir de ses fans.

Conscient de son âge, Hideo Kojima planche activement sur Death Stranding 2: On the Beach, qui n'est pas attendu avant 2025, puis il s'attaquera réellement à Physint après la sortie de cette suite, en développant sans doute en parallèle OD. Autant dire que le jeu d'espionnage n'est pas prêt d'arriver.

Vous pouvez retrouver Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 à partir de 42 € sur Amazon, Cdiscount, la Fnac et Gamesplanet.