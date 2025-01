OD et Physint : les prochains jeux de Hideo Kojima prennent du retard, voici pourquoi

Hideo Kojima est un concepteur de jeux vidéo très occupé. Il sortira cette année Death Stranding 2: On The Beach, mais son studio Kojima Productions a au moins deux autres projets en cours de développement : OD, un jeu d'horreur exclusif aux Xbox et Physint, un titre d'infiltration dans la lignée des Metal Gear et réservé à la PlayStation 5. Malheureusement, ces deux jeux prennent du retard.

Dans un message publié sur X/Twitter, Hideo Kojima est revenu sur son année 2024, évidemment marquée par le développement de Death Stranding 2: On The Beach, mais le concepteur japonais n'oublie pas d'évoquer les deux autres jeux de Kojima Productions :

Pour OD, nous avons développé le jeu et avons procédé à la numérisation des acteurs et de l'environnement. Au cours du second semestre de l'année, la numérisation et le tournage ont été suspendus en raison de la grève de la SAG. Le casting a également été suspendu pour Physint en raison de la grève. Nous espérons reprendre l'année prochaine.

Eh oui, OD et Physint ont été touchés par la grève des acteurs et actrices, qui luttent depuis plusieurs mois pour revaloriser leurs salaires et obtenir des protections vis-à-vis de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Ce sont les scénaristes de Hollywood qui avaient ouvert le bal, suivi par les acteurs et actrices du monde du 7e art, mais le milieu du jeu vidéo est évidemment touché. Les deux titres n'avaient pas de périodes de sorties officielles, mais en interne, ils ont pris du retard.

Comme le développement de Death Stranding 2: On The Beach est déjà bien avancé, il a été épargné par la grève et doit sortir en 2025.