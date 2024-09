Death Stranding 2: On The Beach introduit ses personnages et un mode Photo spécial en vidéos, une collaboration hors de prix dévoilée

Chaque jeu d'Hideo Kojima et son studio Kojima Productions est énormément attendu à travers le monde, et le créateur japonais va encore nous retourner le cerveau pendant bien des années puisqu'il a comme projet un jeu d'action-espionnage next-gen baptisé Physint. Mais avant ça, deux autres projets sont actuellement sur le feu, le mystérieux OD pour les Xbox et PC d'un côté, et Death Stranding 2: On The Beach de l'autre. Sa bande-annonce diffusée en début d'année était aussi longue que marquante à plus d'un titre et nous n'attendions qu'une chose, en apprendre davantage sur cette suite prévue pour l'année prochaine. C'est lors d'un PlayStation Presents diffusé au Tokyo Game Show 2024 avec une partie du casting japonais que nous avons eu droit à une introduction de certains personnages déjà vus dans le dernier trailer, ainsi que leurs doubleurs locaux, le tout avec quelques séquences in-game.

#TGS2024

PlayStation Presents “DEATH STRANDING 2” Special Stage!



First public release of game footage.

Part1: Dollman & Tarman Member Introductions.#DeathStranding2 pic.twitter.com/ci2QP57CbR — KOJIMA PRODUCTIONS (Eng) (@KojiPro2015_EN) September 29, 2024

La première introduit Tarman ayant l'apparence de George Miller, le capitaine et pilote du DHV Magellan, en plus d'être docteur et géophysicien. Fragile, qui fait office de commandante, explique à Sam que la console de navigation offre une connexion directe au Tar en échange de Chiralium. Ils naviguent ainsi sous terre grâce à des courants. La marionnette parlante Dollman est aussi présentée, qui était bien un véritable être humain à la base et un médium spirituel.

#TGS2024

PlayStation Presents “DEATH STRANDING 2” Special Stage!



First public release of game footage.

Part 2: Tomorrow & Rainy Member Introductions.#DeathStranding2 pic.twitter.com/ElGZ62zSEQ — KOJIMA PRODUCTIONS (Eng) (@KojiPro2015_EN) September 29, 2024

Nous avons ensuite eu droit à une vidéo faisant les présentations avec Tomorrow et Rainy, cette dernière étant enceinte, avec toute une discussion autour des bébés. Apparemment, le personnage d'Elle Fanning vivait dans le monde des morts avant d'intégrer l'équipage. Malgré le fait qu'elle n'ait pas pu être là, Shioli Kutsuna a laissé un message vidéo.

#TGS2024

PlayStation Presents “DEATH STRANDING 2” Special Stage!



First public release of game footage.

Part 3: Heartman TGS2024 Special Video.#DeathStranding2 pic.twitter.com/F0QlEPC6Dg — KOJIMA PRODUCTIONS (Eng) (@KojiPro2015_EN) September 29, 2024

Nous avons par la suite eu un aperçu des enregistrements audios du casting japonais, avant qu'une autre vidéo n'introduise Heartman, qui fera donc son retour, connait Dollman et a même brisé le 4e mur en parlant du Tokyo Game Show dans la version japonaise. Sur scène Nicolas Winding Refn a notamment déclaré que le jeu serait fou et qu'être dans un projet d'Hideo Kojima était pour lui comme un Noël en découvrant ses cadeaux sans savoir à quoi s'attendre.

Tarman - Modèle CG par George Miller, doublé en anglais par Marty Rhone et en japonais par Mitsuru Miyamoto.

- Modèle CG par George Miller, doublé en anglais par Marty Rhone et en japonais par Mitsuru Miyamoto. Dollman - Modèle CG par Fatih Akin, doublé en anglais par Jonathan Roumie et en japonais par Tomokazu Sugita.

- Modèle CG par Fatih Akin, doublé en anglais par Jonathan Roumie et en japonais par Tomokazu Sugita. Rainy - Incarnée et doublée par Shioli Kutsuna en anglais et japonais.

- Incarnée et doublée par Shioli Kutsuna en anglais et japonais. Tomorrow - Incarnée et doublée par Elle Fanning en anglais, Shion Wakayama en japonais.

- Incarnée et doublée par Elle Fanning en anglais, Shion Wakayama en japonais. Heartman - Modèle CG par Nicolas Winding Refn, doublé en anglais par Darren Jacobs et en japonais par Yoshitada Ōtsuka.

- Modèle CG par Nicolas Winding Refn, doublé en anglais par Darren Jacobs et en japonais par Yoshitada Ōtsuka. Sam - Incarné et doublé par Norman Reedus en anglais, Kenjiro Tsuda en japonais.

- Incarné et doublé par Norman Reedus en anglais, Kenjiro Tsuda en japonais. Fragile - Incarnée et doublée par Léa Seydoux en anglais, Nana Mizuki en japonais.

- Incarnée et doublée par Léa Seydoux en anglais, Nana Mizuki en japonais. Higgs - Incarné et doublé par Troy Baker en anglais, Satoshi Mikami en japonais.

#TGS2024

PlayStation Presents “DEATH STRANDING 2” Special Stage!



First public release of game footage.

Part 4: 'Photo shoot event' (Stuffed Cryptobiote also make an appearance).#DeathStranding2 pic.twitter.com/O3nrKcIvBW — KOJIMA PRODUCTIONS (Eng) (@KojiPro2015_EN) September 29, 2024

Ensuite, c'est un délirant mode Photo Shoot Event qui a été présenté, séparé d'un mode Photo plus traditionnel, dans lequel Fragile, Rainy et Tomorrow ont pris la pose en temps réel. Selon Hideo Kojima, bien que cela semble très fun, il y aura une influence sur l'histoire, alors il serait préférable de prendre de bons clichés.

Est ensuite monté sur scène le designer Errolson Hugh, créateur de la marque ACRONYM, venu faire une livraison spéciale de vestes que nous retrouverons en jeu, portées par les membres de Drawbridge. Si tout le monde pourra en profiter in-game, cette collaboration est pour le moins très onéreuse, car ce vêtement ACRONYM J91-WSDB déjà en rupture de stock était vendu 1 540 € (1 700 $) ! Vous pouvez tout de même admirer les photos sur le site officiel de la marque. Et, non, Hideo Kojima n'est même pas livré avec à ce prix.

#TGS2024

PlayStation Presents “DEATH STRANDING 2” Special Stage!



First public release of game footage.

Part 5: Dollman In-game Event Video.



The music of Daichi Miura that appears in the video “Horizon Dreamer” will be available midnight tonight, September 30th [JST]. Enjoy!… pic.twitter.com/iDVc9SmmXE — KOJIMA PRODUCTIONS (Eng) (@KojiPro2015_EN) September 29, 2024

Enfin, dans les quartiers de Dollman nous pourrons assister à une drôle de performance artistique créée avec Daichi Miura, aussi bien pour la danse que la chanson Horizon Dreamer, dont le clip sera diffusé d'ici quelques heures. Nous avons eu droit à un aperçu de la session de motion capture et une performance scénique.

Vous pouvez revoir la présentation ci-dessous, qui est intégralement en japonais, avec les différents passages en jeu dans la langue de Mishima.

Pour terminer, concernant la date de sortie de Death Stranding 2: On The Beach, Hideo Kojima a déclaré que le studio en a évidemment une de fixer en interne, mais qu'elle pourrait varier en fonction de divers facteurs bien que le développement progresse vers cet objectif, mais n'est pas encore terminé. Mais puisqu'il a été dit qu'il sortira en 2025 sur PS5, ce sera le cas et nous en saurons plus l'an prochain. Quoi qu'il en soit, il le décrit comme étant encore plus bizarre que le premier.

Une exposition doublée d'une boutique temporaire en collaboration avec l'enseigne PARCO a par ailleurs été annoncée dans l'Archipel pour le 5e anniversaire de Death Stranding. Elle débutera le 8 novembre dans le magasin de Shibuya avant de se poursuivre à Nagoya et Osaka début 2025. Une émission de radio KOJI 10 va également voir le jour.

En attendant, Death Stranding: Director's Cut est en promotion à 16,99 € chez Gamesplanet.