Physint : le futur jeu d'infiltration d'Hideo Kojima dévoile une partie de son casting et un visuel qui donne le ton

Un premier poster pour Physint





Les annonces ont été multiples lors de la présentation Beyond The Strand de Kojima Productions. En plus d'avoir un premier véritable aperçu de OD jouant sur les peurs, c'est Physint qui a refait parler de lui. Ce jeu d'action-espionnage next-gen avait été officialisé en février 2024 simplement avec son titre et une vue aérienne des locaux de Columbia Pictures. Lui aussi impacté par la grève du SAG-AFTRA dans une moindre mesure, il n'est de toute manière pas prévu avant de nombreuses années et n'en est qu'à l'étape du stade conceptuel, dont se charge seul Hideo Kojima comme il l'a réaffirmé aujourd'hui. Pour autant, nous avons d'ores et déjà un visuel à nous mettre sous la dent !

De premières célébrités au casting





Le créateur conçoit donc les personnages et pense aux personnes qui pourront les incarner. Il a ainsi déjà jeté son dévolu sur l'actrice australienne Charlee Fraser, que vous avez pu voir dans Furiosa (la mère de cette dernière) ; Don Lee aka Ma Dong-seok qui était déjà là en tant que PNJ dans Death Stranding 2: On the Beach et incarnait Gilgamesh dans Eternals ; et Minami Hamabe qui était dans Godzilla Minus One.

Hideo Kojima a donc créé ce visuel mettant en scène le personnage principal de Physint, arme à la main, avec en fond quelques bâtiments, le tout accompagné par la phrase d'accroche : « Here Comes the Feeling ». Certains fans pensent déjà que Robert Pattinson pourrait être sa nouvelle égérie, puisque les deux s'étaient rencontrés au dernier Festival de Cannes et avaient discuté de certaines choses qu'il ne pouvait pas révéler pour le moment.

La présence de 3Lateral s'explique par le fait qu'il a fait appel à l'une de leurs technologies afin de pouvoir modéliser au mieux les visages asiatiques, plusieurs exemples bluffants ayant d'ailleurs été montrés.

Il faudra se contenter de cela pour le moment.