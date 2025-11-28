Clean Up Earth, quand le cozy gaming devient un geste direct et concret pour la planète

Clean Up Earth est un jeu qui s’éloigne des codes traditionnels de la simulation pour proposer une aventure relaxante centrée sur un geste simple et universel, remettre de l’ordre dans un environnement pollué. Le titre est développé par le studio français Magic Pockets, qui signe là sa première création originale après vingt cinq années d’expérience et plus de soixante jeux conçus pour de grands éditeurs. Le projet adopte une approche volontairement apaisante et accessible avec une idée centrale qui guide toute l’expérience, nettoyer un lieu pour faire renaître la nature qui s’y cache.

L’objectif n’est pas de créer un traitement anxiogène de la pollution ni d’appuyer sur l’urgence climatique. Clean Up Earth mise plutôt sur un angle positif et engageant. Dès les premières minutes, le joueur découvre un paysage recouvert de déchets et prend en main le Terra Cleaner, un outil modulaire inspiré d’un aspirateur futuriste. Ce dispositif permet d’aspirer les détritus, de déblayer les zones encombrées et de révéler des structures dissimulées. Les environnements changent littéralement sous les yeux du joueur, ce qui crée un sentiment constant de satisfaction. L’action n’est jamais punitive et chaque amélioration débloquée pour le Terra Cleaner apporte de nouvelles possibilités.

Le rythme du jeu reste volontairement doux. Les cartes s’inspirent de lieux existants et présentent des traces d’activité humaine que l’on découvre progressivement grâce à une mécanique nommée Mémoire Quantique. Celle ci affiche des fragments narratifs liés aux zones restaurées. Le système reste léger tout en donnant de la profondeur au monde. La boucle de jeu repose sur trois éléments, explorer, nettoyer et voir le paysage évoluer en direct. Le résultat est une expérience cohérente qui privilégie l’apaisement plutôt que la difficulté.

La coopération occupe une place essentielle dans Clean Up Earth. Le jeu peut se pratiquer seul pour profiter d’une session de détente mais il propose aussi des parties en groupe avec jusqu’à 10 amis (et 30 dans la version finale). La progression devient alors plus vivante puisque chacun choisit son rôle et son secteur de nettoyage. Le titre va encore plus loin avec de grandes sessions communautaires où plus de trente joueurs partagent la même carte. Cet aspect collectif est rare dans un jeu orienté cozy gaming et donne une énergie particulière aux nettoyages massifs. Les environnements se transforment à grande vitesse et les joueurs voient le résultat de leurs actions combinées. Cette dynamique renforce l’idée que le changement est plus puissant quand il est partagé.

Le jeu ne se limite pas à cette satisfaction immédiate. Clean Up Earth intègre un modèle solidaire inspiré du fonctionnement d’Ecosia. Lors de la création de leur avatar, les joueurs choisissent une association environnementale partenaire. Pendant les sessions communautaires, leurs actions alimentent un compteur visible en permanence. Une fois la carte nettoyée, une micro contribution réelle est versée à l’organisme en tête du classement. Les joueurs n’ont rien à payer et les dons sont financés par des partenaires privés. Ce système vise à transformer un geste virtuel en geste concret avec une traçabilité assumée. Chaque partie devient symboliquement utile sans que cela n’alourdisse le gameplay.

Cette logique positive touche aussi la manière dont le studio a pensé la dimension technique du jeu. Le serveur multijoueur a été développé en C afin de réduire la consommation électrique. Il peut accueillir plusieurs centaines de joueurs tout en utilisant une faible part de ressources et adapte automatiquement sa charge selon le nombre de participants. L’infrastructure utilise une énergie hydroélectrique, ce qui complète l’intention écologique du projet.

*



L’ensemble construit une expérience qui associe détente, progression et engagement citoyen sans jamais devenir moralisatrice. Le jeu n’a pas pour ambition de reproduire la réalité de manière documentaire. Il propose plutôt une parenthèse agréable qui rappelle qu’un paysage peut changer quand on agit, même dans un cadre virtuel. Le joueur retrouve rapidement un sentiment de maîtrise et d’utilité et c’est ce ressenti qui constitue le cœur du projet.

Clean Up Earth évoque des jeux orientés cozy gaming tout en s’en démarquant. Là où ces titres misent principalement sur le confort ou la création d’un espace de repos, le jeu de Magic Pockets ajoute une dimension sociale et écologique qui donne du sens aux actions du joueur. Certains retrouveront des sensations proches de celles offertes par des expériences calmes comme Unpacking ou Dolphin Spirit mais ici chaque minute passée contribue à rappeler qu’un geste individuel peut avoir une résonance collective.

La sortie de Clean Up Earth est prévue pour le premier trimestre 2026 sur PC et d’autres plateformes seront annoncées après la campagne de financement. Le projet avance progressivement avec des mises à jour régulières et une démo Steam déjà accessible qui témoigne de l’ambition du studio. Une version PS5 de la démo est en cours de validation par Sony. Le jeu représente une alternative intéressante dans un paysage dominé par les productions compétitives ou spectaculaires avec une intention simple, permettre de se détendre tout en participant à un effort qui dépasse la seule fiction.