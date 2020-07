Yakuza: Like A Dragon, sous-titres français, mois de sortie en Europe, version PS5, éditions spéciales et plus encore !

Yakuza: Like A Dragon est disponible depuis janvier dernier au Japon, mais son histoire est loin d'être terminée. Il va en effet profiter de sa localisation occidentale pour être porté sur PC, Xbox One et Xbox Series X, avec une version compatible Smart Delivery. À l'occasion de la Comic-Con@Home, SEGA a continué à déballer les joyeusetés prévues pour la venue du jeu en Europe et en Amérique du Nord. Bonne nouvelle, Yakuza: Like a Dragon aura aussi sa version PS5, et profitera « d'une mise à niveau [de la version PS4 vers] la version PlayStation 5 équivalente à la fonction Smart Delivery ».

Le lancement sur PS4, Xbox One et PC est maintenant prévu pour novembre, celui sur Xbox Series X le jour même de la sortie de la console, mais l'arrivée de l'édition PS5 est attendue pour plus tard. Toute précommande sera récompensée par l'obtention du pack Costumes des Légendes avec des tenues des héros de la saga pour Ichiban Kasuga. Vous pouvez les retrouver à la fin de la nouvelle bande-annonce diffusée aujourd'hui. Trois éditions spéciales numériques sont d'ailleurs proposées, mais seule la Day Ichi Edition et son steelbook sont vendus au format physique, au prix de 59,99 €.

L'édition Day Ichi, disponible au prix de 59,99 € en version numérique, inclut un ensemble de huit costumes légendaires vous permettant de vous habiller comme l'un des héros des jeux précédents de la licence Yakuza, de Kazuma Kiryu à Daigo Dojima. Une édition steelbook Day Ichi sera également disponible en version physique, accompagnée d'un magnifique SteelBook.

L'édition Hero, disponible au prix de 69,99 € en version numérique, inclut l'ensemble des bonus de l'édition Day Ichi, ainsi que l'ensemble des classes et l'ensemble du mode Management. L'ensemble de classes ajoute deux nouvelles classes jouables, le joueur de guitare déjanté, Devil Rocker, et le manieur de naginata, Matriach. L'ensemble du mode Management contient une vaste sélection d'employés supplémentaires pour le mini-jeu du même nom.

L'édition Legendary Hero, disponible au prix de 89,99 € en version numérique, inclut tout le contenu des éditions précédentes ainsi que les ensembles Artisanat, Karaoké, Costumes ultimes et Bonus de stats.

Autre annonce importante, le titre sera sous-titré en français, italien, allemand et espagnol, une première pour la série ! Nous aurons aussi le choix entre le doublage japonais original et une déclinaison anglophone : les comédiens principaux de cette version traduite ont été officialisés, et il y a parmi eux un certain George Takei, mythique Hikaru Sulu de Star Trek.

Kaiji Tang incarnera Ichiban Kasuga, le protagoniste de l'histoire qui vient d'être libéré après avoir passé 18 ans en prison.

George Takei incarnera Masumi Arakawa, le patriarche de la famille Arakawa.

Andrew Morgado incarnera Koichi Adachi, un ancien policier qui essaie de découvrir la vérité.

Greg Chun incarnera Yu Nanba, un ancien infirmier qui veut se racheter.

Elizabeth Maxwell incarnera Saeko Mukoda, une barmaid qui veut accomplir une mission bien particulière.

Ne manque désormais plus que les dates de sortie précises pour pleinement se projeter vers ce Yakuza: Like a Dragon.