Yakuza: Like a Dragon, Famitsu livre son verdict, deux notes parfaites en vue !

D'ici quelques jours, les joueurs japonais pourront mettre la main sur la nouvelle production de SEGA, Yakuza: Like a Dragon. En attendant la venue de ce septième épisode dans l'Archipel, nos confrères de chez Famitsu, revue vidéoludique de l'Est, décortiquent cette nouvelle aventure et livrent un verdict. Alors ?

Eh bien les quatre testeurs ont adoré, Yakuza: Like a Dragon obtient deux notes parfaites, à savoir 10/10, et deux 9/10. Pour un total de ? 38/40. Le tour par tour bouscule la franchise, mais le résultat est satisfaisant. En d'autres termes, si vous aimez les RPG à l'ancienne et la licence, vous allez adorer ce nouvel opus !

La date de sortie nippone de Yakuza: Like a Dragon est fixée au 16 janvier 2020.

