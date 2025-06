PRAGMATA détaille son gameplay qui intrigue et ne plaira clairement pas à tout le monde

PRAGMATA au Capcom Spotlight de juin 2025





Il aura fallu patienter de longues années avant que PRAGMATA ne devienne plus concret en début de mois suite à une longue absence médiatique, mais au moins Capcom ne l'a pas abandonné, contrairement à Deep Down. Mieux encore, il s'est déjà laissé approcher par certains médias. Après sa bande-annonce du dernier State of Play, l'éditeur nous avait donc donné rendez-vous cette nuit lors de son Capcom Spotlight afin d'en apprendre davantage. Alors, quoi de neuf à se mettre sous la dent concernant cette aventure en tandem mettant en scène le spationaute Hugh et l'androïde Diana à l'apparence de fillette ? Eh bien, ce sont ses principales mécaniques de jeu qui ont été introduites, de même que quelques détails supplémentaires de son intrigue.

Une histoire lunaire





Comme nous le savions déjà depuis le début du mois, le scénario de PRAGMATA prendra place sur le satellite naturel de la Terre, où notre protagoniste va finir isolé et cherchera à fuir la station dans laquelle seule une IA est encore active, qui ne nous voudra pas du bien. Compte tenu de ce qui nous était montré en 2020 lors de son annonce, avec une ville carrément recréée sous la surface, nous pouvons à juste titre nous demander à quel point l'environnement de jeu sera étendu, si tant est qu'il n'y ait pas eu de changement depuis.

PRAGMATA se déroule dans un futur proche. Dans les années qui ont suivi la découverte du minerai de Lunam, l'humanité a développé le Lunafilament, un matériau capable de reproduire presque n'importe quoi. Un jour, sans crier gare, le contact entre la Terre et la station de recherche lunaire dédiée à ce Lunafilament a été rompu. Le voyage suit les aventures de Hugh Williams, envoyé sur la lune au sein d'une équipe chargée d'enquêter sur ce qui s'est passé. Lorsqu'un tremblement de terre lunaire frappe soudainement l'installation, Hugh est séparé de son équipe, blessé et inconscient. Il est alors secouru par une énigmatique Pragmata, un type d'androïde unique créé à l'aide de Lunafilament, ayant l'apparence d'une jeune fille. Alors que le duo improbable unit ses forces pour repousser les robots déchaînés de la station, Hugh surnomme sa nouvelle alliée « Diana », et ils se lancent dans une mission pour s'échapper de la station lunaire et retourner sur Terre.

Un gameplay bicéphale





La principale mécanique de jeu qu'est le piratage a elle été illustrée et nous laisse personnellement perplexe pour son utilisation lors des combats. En effet, pour blesser les ennemis, il faudra réaliser un mini-jeu en temps réel, ce qui devrait certes provoquer des situations stressantes, mais risque de ne pas plaire aux joueurs préférant de l'action plus directe. Le pari est osé de faire reposer tout un jeu sur un tel concept, donc nous pouvons saluer la prise de risque. Pour le reste, il va falloir attendre d'en savoir plus.

Dans PRAGMATA, le hacking et le tir sont au cœur du gameplay. Pendant le combat, un panneau apparaît à l'écran lorsque l'on vise les ennemis. Il représente la capacité de Diana à pirater les défenses de ses adversaires. En déplaçant le curseur sur ce panneau, elle peut détruire l'armure de l'ennemi et créer des ouvertures permettant à Hugh de faire exploser les points faibles de l'ennemi avec son arsenal d'armes. Ce système mettra les joueurs au défi de surmonter des situations à multiples facettes dans le feu de l'action. L'exploration est également un travail d'équipe. En dehors des combats, Diana peut utiliser ses capacités de hacking pour accéder aux systèmes de l'installation et éliminer les obstacles environnementaux qui bloquent la progression. Quant à Hugh, il peut utiliser les propulseurs de sa combinaison pour traverser le terrain de la station lunaire. En combinant leurs compétences et leurs capacités, ils peuvent accomplir des exploits qui seraient impossibles à réaliser seuls.

Le site officiel de PRAGMATA propose par ailleurs un tel mini-jeu de piratage, dont les cases sont aléatoires. Cet élément central du gameplay risque clairement de diviser. Puisqu'il sera jouable à la gamescom en août, certains joueurs pourront donc s'en faire une meilleure idée à cette occasion.

Pour rappel, PRAGMATA sortira en 2026 sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam). Il peut déjà être ajouté à votre liste de souhaits chez Gamesplanet. De nombreux visuels sont à découvrir en page suivante.