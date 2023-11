Dragon's Dogma 2 : 40 minutes de gameplay et de nombreux détails inédits qui régalent

Hier soir, Capcom diffusait un showcase pour Dragon's Dogma 2 afin de notamment y officialiser sa date de sortie et de lancer les précommandes, dévoilant au passage ses différentes éditions. Si vous pouvez le revoir avec des sous-titres français dans notre précédent article, sachez qu'un post-show a également eu lieu ensuite, mais uniquement via la présentation en anglais. Pas moins de 40 minutes de gameplay ont ainsi pu nous rassasier et c'est à retrouver en bas de page.

Avant cela, revenons sur ce que nous ont présenté le directeur du jeu Hideaki Itsuno et le producteur Yoshiaki Hirabayashi.

Une aventure, deux nations Dans Dragon's Dogma 2, les joueurs incarnent l'Insurgé, un habitant de l'univers du jeu dont le cœur a été volé par le Dragon. Bien que le décor de cette suite rappelle les collines luxuriantes du jeu culte Dragon's Dogma et de son extension Dark Arisen, cette aventure originale se déroule dans un monde parallèle comprenant deux nations ayant des approches différentes face à la menace représentée par le Dragon. La reine régente Disa a installé un faux Insurgé pour garder le contrôle du royaume de Vermund pour son fils. De son côté, la nation des Léonins de Battahl considère les Pions issus des autres mondes comme une source de malheur et s'est tournée vers le culte de la Flamme Vacillante et de son impératrice Nadinia pour conjurer le sort. La présentation a permis de découvrir certaines des destinations vers lesquelles les quêtes peuvent mener les joueurs, comme l'enclave elfique recluse de Sylve Sacrée. Les Pions peuvent se spécialiser dans certaines compétences, ce qui permet une large diversité et variété d'atouts apportée par ces personnages qui constitueront l'équipe de l'Insurgé. Les Pions capables de comprendre le langage des Elfes pourront, par exemple, faire office de traducteur pour l'Insurgé lors des dialogues avec les représentants de ce peuple.

En plus d'un aperçu du système de création servant à donner vie à notre avatar Insurgé et au Pion principal, qui utilise la photogrammétrie pour davantage de réalisme et simplifier le procédé en le rendant plus intuitif, nous avons pu découvrir trois classes supplémentaires, dont une réservée à l'Insurgé, l'Illusionniste.

Classe pour l'Insurgé Illusionniste : cette classe réservée à l'Insurgé peut conjurer des illusions grâce à la fumée créée par son arme unique, l'encensoir . Les Illusionnistes peuvent utiliser leurs tours pour tromper les ennemis et les pousser à se battre les uns contre les autres et peuvent temporairement augmenter la puissance des Pions au-delà de leurs limites. Cette nouvelle classe illustre les façons dont les joueurs peuvent manipuler et tirer profit de l'IA ennemie pour ouvrir de toutes nouvelles opportunités de combat. Classes pour l'Insurgé et les Pions

Champion : spécialisé dans le combat au corps à corps, il possède un physique robuste capable d'encaisser les attaques ennemies. Il maîtrise les armes lourdes telles que l'épée à deux mains et le marteau.

: spécialisé dans le combat au corps à corps, il possède un physique robuste capable d'encaisser les attaques ennemies. Il maîtrise les armes lourdes telles que l'épée à deux mains et le marteau. Sorcier : une classe entièrement spécialisée dans les différentes attaques magiques. Sa sorcellerie, conjurée à deux mains à l'aide d'un grand bâton, peut influer significativement à tout moment sur le cours d'une bataille.

Du côté des ennemis, c'est surtout le Talos qui a fait forte impression durant la présentation, un géant sur lequel il sera possible de grimper pour atteindre ses points faibles.

Le Talos : un gigantesque golem de bronze capable de destructions massives d'un simple geste. Une fois le Talos sorti des eaux, les joueurs devront utiliser les différents outils à leur disposition par leur classe, ainsi que leurs Pions et le terrain environnant pour maîtriser cette menace hors-norme.

: un gigantesque golem de bronze capable de destructions massives d'un simple geste. Une fois le Talos sorti des eaux, les joueurs devront utiliser les différents outils à leur disposition par leur classe, ainsi que leurs Pions et le terrain environnant pour maîtriser cette menace hors-norme. Les Dullahans : des spectres sans tête capables d'immobiliser leurs cibles avant de la frapper avec leurs puissantes lames incurvées.

: des spectres sans tête capables d'immobiliser leurs cibles avant de la frapper avec leurs puissantes lames incurvées. Les Dracs : de redoutables ennemis draconiques capables de cracher de puissantes flammes et de s'envoler en cas de besoin.

Enfin, les principaux personnages ont été présentés sur le site officiel.

Ulrika - La jeune dirigeante de Melve prend ses responsabilités très au sérieux et s'entraîne dur pour protéger les siens. Lorsque l'Insurgé est blessé après l'attaque du Dragon, c'est elle aussi qui veille sur lui et le guérit.

- La jeune dirigeante de Melve prend ses responsabilités très au sérieux et s'entraîne dur pour protéger les siens. Lorsque l'Insurgé est blessé après l'attaque du Dragon, c'est elle aussi qui veille sur lui et le guérit. Nadinia - La dirigeante du Battahl et grande prêtresse de la flamme vacillante. Ayant reçu une éducation digne de son statut dès sa tendre enfance, elle a accédé au pouvoir très jeune. Elle a su gagner la confiance du peuple du Battahl grâce à sa bonté et à son désir de paix et de prospérité pour son pays.

- La dirigeante du Battahl et grande prêtresse de la flamme vacillante. Ayant reçu une éducation digne de son statut dès sa tendre enfance, elle a accédé au pouvoir très jeune. Elle a su gagner la confiance du peuple du Battahl grâce à sa bonté et à son désir de paix et de prospérité pour son pays. Brant - L'honnête et vertueux capitaine de la garde du palais. Il a perdu de son influence à la cour royale après s'être opposé à la reine régente. Soucieux d'agir dans le meilleur intérêt du Vermund, il offre son aide à l'Insurgé.

Disa - Épouse de l'ancien souverain du Vermund, elle a pris la tête du gouvernement du royaume à la mort de ce dernier. Elle projette de faire de Sven, son fils bien-aimé, le prochain roi. Elle possède toute la grâce et l'orgueil de son rang, sait garder la tête froide, et peut faire preuve d'un grand dédain.

- Épouse de l'ancien souverain du Vermund, elle a pris la tête du gouvernement du royaume à la mort de ce dernier. Elle projette de faire de Sven, son fils bien-aimé, le prochain roi. Elle possède toute la grâce et l'orgueil de son rang, sait garder la tête froide, et peut faire preuve d'un grand dédain. Menella - Une léonine qui dirige la garde de la flamme vacillante et assure la défense de la grande prêtresse et de ses acolytes. Elle voue une loyauté sans faille à l'impératrice Nadinia, qui traite ses sujets avec équité. Suivant son exemple, elle s'oppose aux discriminations entre les peuples et s'efforce de devenir plus juste.

- Une léonine qui dirige la garde de la flamme vacillante et assure la défense de la grande prêtresse et de ses acolytes. Elle voue une loyauté sans faille à l'impératrice Nadinia, qui traite ses sujets avec équité. Suivant son exemple, elle s'oppose aux discriminations entre les peuples et s'efforce de devenir plus juste. Wilhelmina - La maîtresse du Manoir de la Rose, situé dans la capitale du Vermund. Parmi ses clients, elle compte de nombreux membres influents de la noblesse. Cette femme énigmatique combine son charme enchanteur à une intelligence et ouverture d'esprit certaines.

Sven - Le fils chéri de la reine régente Disa et l'un des candidats en lice pour le trône. Il ignore tout des manigances de sa mère et se soucie avant tout de faire le bien. Malgré son élégance princière, sa sincérité juvénile frôle parfois la naïveté.

- Le fils chéri de la reine régente Disa et l'un des candidats en lice pour le trône. Il ignore tout des manigances de sa mère et se soucie avant tout de faire le bien. Malgré son élégance princière, sa sincérité juvénile frôle parfois la naïveté. Glyndwr - Les airs gentils et timides de ce jeune elfe contrastent avec la condescendance habituelle de son peuple. Il s'intéresse aux outils utilisés par les humains et parle couramment leur langue. Il se désole de n'avoir aucun talent pour l'archerie, pourtant essentielle pour un garde elfe.

- Les airs gentils et timides de ce jeune elfe contrastent avec la condescendance habituelle de son peuple. Il s'intéresse aux outils utilisés par les humains et parle couramment leur langue. Il se désole de n'avoir aucun talent pour l'archerie, pourtant essentielle pour un garde elfe. Doireann - Comme son frère Glyndwr, elle est originaire du foyer des elfes, dans les profondeurs de la forêt. Doireann est une jeune elfe réservée et raffinée aux manières élégantes. Sous l'influence de son grand frère, elle a appris quelques mots du langage humain et elle se montre généreuse et accueillante avec les autres peuples.

Dragon's Dogma 2 est donc attendu le 22 mars 2024 sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Vous pouvez le précommander chez Gamesplanet à partir de 58,49 €.

